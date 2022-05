Un plenario de tres comisiones empezó a discutir este martes en la Diputados'>Cámara de Diputados la reforma del sistema electoral para implementar el uso de la boleta única de papel en las elecciones del próximo año. El encuentro de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda se produjo en el marco impulsado por los bloques opositores, tras la votación realizada el 5 de mayo pasado en el recinto.

Diferentes expositores plantearon elogios y críticas a los proyectos que buscan instrumentar la boleta única de papel. Una veintena de especialistas, académicos y dirigentes políticos se presentaron en el Parlamento y dieron a conocer su opinión sobre el tema.

Boleta única de papel: las voces a favor

Uno de los invitados fue el intendente de Rosario, Pablo Javkin. "Hay un negocio de infinitas agrupaciones que crean partidos y que no imprimen todas las boletas. El Estado paga millones de pesos a agrupaciones que no existen, no alcanzan el 0,5% de los votos y reciben millones de pesos en cada elección", expresó el jefe comunai, que se mostró a favor de la reforma del sistema electoral.

.

En la misma línea se expresó el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. "Esta reforma o cualquier reforma que se plantee debe entender de qué manera nosotros logramos amigar este sistema representativo, que está francamente en crisis, para que el ciudadano pueda realmente sentirse representado por nosotros”, dijo el ex mandatario provincial, tras considerar que la boleta única de papel "no es la única solución al problema”, pero sí se trata de “un avance”.

Entre las voces a favor también estuvo Adrián Pérez, ex secretario de Asuntos Políticos durante el gobierno de Mauricio Macri y encargado de impulsar la reforma política de 2016, que buscó imponer la boleta única electrónica. “Este sistema garantiza a todos los candidatos tener las boletas en el cuarto oscuro, elimina el robo de boletas y el voto cadena”, opinó el ex diputado.

Las voces en contra de la boleta única de papel

La directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (Coppal), Dolores Gandolfo, sostuvo que "el debate en torno a la boleta única parece enfatizar un fenómeno que carece de evidencia" y advirtió que esa discusión parece traer "más problemas que soluciones".

.

Por su parte, el politólogo Andy Tow defendió el actual sistema de boleta partidaria y consideró que "su persistencia puede explicarse fundamentalmente por su versatilidad, en el marco del régimen federal" y "no sólo para la realización de elecciones simultáneas de distintos órganos y niveles de gobierno, sino, sobre todo, para la construcción de coaliciones multinivel".

En tanto, Tomás Aguerre, de la Agencia de comunicación Monteagudo, destacó la importancia de tener "un diagnóstico documentado, concreto y claro, sobre qué problema estamos buscando atacar y cómo lo vamos a atacar".

"No alcanza con la sensación, lo que nosotros pensamos, lo que potencialmente podría suceder", advirtió.