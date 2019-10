Esta semana los trabajadores privados deberán comenzar a cobrar el bono de $ 5000 acordado entre el Gobierno, empresarios y representantes de la CGT. La medida traerá algo de oxigeno para las distintas familias.

Según un informe de la consultora Focus Market, parte del dinero irá a pagar deudas, sobre todo de las tarjetas de crédito y a los créditos personales e hipotecarios. De acuerdo al BCRA, en julio las irregularidades de las financiaciones al sector privado se situó en 4,7%, mientras que el ratio de mora de los préstamos a las empresas se incrementó un 0,3 puntos porcentuales, llegando al 4,6%.

LEÉ TAMBIÉN: Oficializan el pago de 5 mil pesos para trabajadores del sector privado

En segundo término el beneficio se destinará para reponer la canasta completa de un supermercado, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de horas que hay que trabajar para comprar los principales productos de consumo familiar. Una compra básica de 22 productos que incluyen categorías de almacén, alimentos congelados, bebidas sin alcohol e infusiones, perfumería, cuidado personal y limpieza, representan un gasto de $5.001,63 segun el revelamiento que realizó la consultora.

En un tercer y último escenario, parte del sector privado elegirá comprar moneda extranjera. En agosto, 1.300.000 personas humanas compraron de forma neta US$ 1.516 millones para atesoramiento. El 97% de esta cantidad compró menos de US$10.000 cada uno, mientras que 32.000 individuos compraron más de US$ 10.000 cada uno. Así las compras brutas per cápita fueron de US$ 1.738.