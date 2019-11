El ex vicepresidente Amado Boudou; la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala; el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el líder piquetero Luis D’Elía; y el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, entre otros, difundieron sus mensajes para convocar a marchar bajo la consigna “ Navidad sin presos políticos”.

Le pido a todos los dirigentes sociales, sindicales y políticos que no miren para otro lado y el 28 nos movilicemos masivamente a Comodoro Py a las 11 hs a exigir la libertad de todos los compañeros y arrancarle la careta a los jueces que implementaron el lawfare en la Argentina. pic.twitter.com/AoAtwfXT9G — Luis D'Elia (@Luis_Delia) November 25, 2019

La movilización será el próximo jueves 28 de noviembre a los tribunales federales de Comodoro Py.