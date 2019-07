El reconocido actor y militante radical Luis Brandoni sorprendió este domingo al asegurar que considera "ficción" la cantidad de gente que pasó una noche en el estadio de River Plate durante la época de mayor frío en la ciudad, que dejó un saldo de cinco víctimas fatales. En línea con lo que expresó el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias, que aseguró que la jornada de frío fue "una operación K", Brandoni sostuvo que "Las 8.000 personas que fueron a dormir a River, al día siguiente no estaban y hacía más frío aún", y añadió que "esa ficción yo ya no me la fumo".

En declaraciones radiales, el actor defendió el documento que junto a otros ciudadanos firmó para pedir que el voto en las próximas elecciones sea para la fórmula Macri-Pichetto y desconfió también del crecimiento de la pobreza: "No sé si creció la pobreza, puede que haya sido así en algún sentido. ¿A quién se le cree? ¿Al Indec o a la UCA? Yo le creo al Indec, la UCA cambió la forma de medir la pobreza", agregó.