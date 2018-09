Esto recibió Nicolás del Caño.

Los mensajes

La diputada porteña del Partido de los Trabajadores Socialistas del Frente de Izquierda,fue amenazada con mensajes que recibió a celular, entre ellos, una imagen del dictadorBregman dio detalles en diálogo conmientras estaba acompañada por el diputado nacional del mismo partido,quien también fue amenazado recientemente."Es una foto de Videla que tiene además una abuela de plaza de mayo,, y un: 'Usted no aprende más. En otro me mandaron un Fálcon verde que dice: 'Aguanten que ya casi llego'", comenzó Bregman.Y siguió: "Uno lo podría tomar como una amenaza más de las tantas que sufrimos pero no. Yo tengo una causa por una amenaza que recibí hace dos años donde se identificó que el teléfono del que me había amenazado era de un abogado de narcopolicias de Córdoba"."Hemos hechos otras denuncias pero la justicia es lentísima para investigar esto y no tenemos porque vivir con amenazas que preocupan a nuestras familias y compañeros. En estos días con lo que paso con la docente de Moreno es un salto importante porque es un ataque paraestatal como las que hacia la Triple A, de esas bandas facistas", recordó.Bregman también criticó el accionar del Gobierno que "ataca a la oposición" a través de las redes sociales "comandado por"."Miren de quienes estoy rodeada, todos estos prefectos, mientras a nosotros nos amenazan, para Bullrich los peligrosos somos nosotros. De acá, con Nicolás nos vamos a Comodoro Py para ampliar la denuncia que hicimos en el día de ayer", concluyó.