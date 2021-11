Emanuel Herrera, cronista de Radio AM750 y ex Crónica HD, denunció que el personal que presta servicio como custodia del expresidente Mauricio Macri lo agredió con golpes de puño, durante la cobertura periodística con motivo de la emisión del sufragio del exmandatario, en una escuela en el barrio de Palermo.

En diálogo con Crónica HD, Herrera sostuvo que "en medio del tumulto donde intentábamos hacer nuestro trabajo, se desmadró todo, y en un momento cuando quisimos hacerle preguntas, la seguridad de Macri (Mauricio) se puso muy violenta y comenzó a revolear las piñas. A mí me metieron tres piñas en la zona abdominal y no había ningún peligro para el ex presidente, solamente eramos periodistas que queríamos hacer nuestro trabajo, que es tener la palabra del ex presidente, que no suele hablar mucho en público. Llegué a contar media docena de custodios que en un momento se pusieron muy ásperos en cuanto a intentar alejarnos".

Consultado sobre qué pasó en el momento de la supuesta agresión, el periodista relató que "lo único que le preguntaba era cuál iba a ser su rol ahora en Juntos por el Cambio, sólo quería tener su palabra y los custodios estaban agachados y empezaron a revolear manotazos. Estaba saliendo en vivo para la radio, me revolearon los auriculares para cualquier lado, se cortó la comunicación. Sólo queria hacerle una pregunta, nunca quise ser invasivo, que me le abanlancé, mantuve la distancia que había que tener".

Herrera agregó que "en medio de la vorágine, algunos compañeros recibieron algunos golpes pero yo lo hice público y lo conté porque no me parace normal que una seguirdad comience a revolear piñas. Macri habló cinco minutos después y se desmadró la situación y la seguridad lo retiró. Fueron minutos que me sentí mal por los golpes pero ahora estoy bien".

Cabe destacar, que a comienzos del mes, momentos antes de concurrir a declarar por la causa ARA San Juan en los tribunales de Dolores, Macri le había quitado el micrófono a un cronista de la señal C5N y lo había arrojado al piso.

En aquella ocasión, el referente del PRO se había disculpado a través de Twitter: "Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua".