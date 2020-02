La ex ministra de Seguridad de la Nación durante el macrismo, Patricia Bullrich, rechazó las críticas del kirchnerismo en torno de las cifras de la lucha contra el narcotráfico en su gestión. "Es falso de toda falsedad el informe que dice que las detenciones eran con poca droga. Nosotros desarrollamos una política para ir contra los bunkeres y los lugares de comercialización", aseguró en diálogo con Crónica HD.

La dirigente, que presidirá el PRO, cuestionó la nueva política de Seguridad y remarcó que para el gobierno de Alberto Fernández "dicen que hasta 100 gramos de marihuana y otras drogas no es peligoso. 100 gramos es un tipico bunker de Los Monos. Se matan por ese lugar. La violencia, las muertes, la cantidad de asesinatos y barrios tomados no son lugares donde se encuentran 1000 kilos. Es lo que hay en un bunker que con violencia intenta dominar un territorio."

En esa línea, destacó que "Nosotros hicimos un programa de lucha contra el bunker, porque es el que está cerca de la casa del vecino, de la escuela, del tren. No es un perejil como dice el ministerio de Seguridad de hoy. Es el que mata por vender. Nosotros hemos ido contra los que venden, contra los que manejan el barrio, y también contra los que distirbuyen en la frontera". Y agregó: "Este tema me hace acordar a las discusiones del kirchnerismo, que no peleaba contra nadie porque decía no querer ir contra los perejiles. Triplicamos la cantidad de droga secuestrada".

Ideológico

Además, Bullrich dijo que las derogaciones de las resoluciones que tomó durante los cuatro años que comandó el ministerio de Seguridad son "ideológicas". "Muchas cosas que hicimos eran aceptadas por la sociedad. Derogar todo no es bueno para el país. Nosotros tuvimos resultados. Bajamos homicidios, secuestros, la violencia en los barrios, el narcotráfico. Si esos resultados se hicieron con ciertas herramientas, se las debería estudiar un poco antes de anularlas automáticamente. Veremos cómo terminan los números de robos y homicidios de este gobierno, pero está claro que estas derogaciones son ideológicas, no miran la realidad", apuntó.

"Cuando el PJ tuvo internas, el resultado fue trágico"

"En Argentina no hay presos políticos, y lo dijeron Fernández y Solá. Un preso político es alguien detenido por su ideología. No es preso político una persona con un bolso con nueve millones de dólares que se estaba robando. Eso es un corrupto", opinó sobre la discusión interna del Frente de Todos.

En su opinión, "la discusión sería algo así como invalidar toda la acción de la justicia. Decir que no fue independiente, sino un instrumento político, y sería un retroceso para la Argentina. Acá hubo presos políticos cuando no hubo instituciones. A uno no puede gustarle un juez, pero es una falta de respeto compararlo con la dictadura".

En ese marco, dijo que le "preocupa la grieta dentro del mismo gobierno. Es preocupante dentro de la perspectiva de la gobernabilidad. Las peleas son feroces. Antes la grieta era con Cambiemos. Ahora es intra frente de todos. Algo que en la historia del peronismo fue trágico cuando sucedió. Más vale que pongan las barbas en remojo. Los pusieron para gobernar, no para pelearse entre ellos".