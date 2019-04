En el programa "Mercado sin Pulgas", conducido por Silvia Mercado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que "tuvimos un trabajo muy bueno de generar orden en una situación de desorden", haciendo alusión a la jornada de marchas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

La funcionaria también destacó el trabajo de la Policía de la Ciudad, ya que "lograron persuadir que las organizaciones no se queden acampando en la 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social".

La ministra de Seguridad @PatoBullrich con @SilMercado en #MercadoSinPulgas por @CronicaTV. “La política contra el narcotráfico y el haber bajado los homicidios, es muy valorado por la sociedad”, dijo la funcionaria pic.twitter.com/HdAjadfQkB — Crónica TV (@CronicaTV) 5 de abril de 2019

"La Ciudad de Buenos Aires ha tenido un cambio muy positivo. Ahora están muchos más claros y concretos en cuanto a deberes y derechos, ordenando mucho mejor la vida de la gente", explicó Bullrich.

Por otra parte, se mostró orgullosa del trabajo que el gobierno realiza para combatir al narcotráfico. "Nos hemos puesto firmes contra el narcotráfico, además de bajar homicidios, secuestros y robos. Queremos generar esa sensación de que las cosas en Argentina han cambiado. Ya no se defiende a los delincuentes y por eso los delitos de a poquito van bajando", opinó.

"En algunas fronteras no hay ley, se hace la vista gorda y el contrabando pasa. También trabajamos con la AFIP y Aduana para frenar el contrabando", sostuvo Bullrich y agregó que "desde que llegué al gobierno estoy tratando de cambiar esta situación".

La fórmula presidencial

Bullrich, aseguró que nadie le propuso ser vicepresidenta en la próxima fórmula de Cambiemos junto con Mauricio Macri y aseguró que "la gente nos valora porque hemos luchado muy fuerte contra el narcotráfico y hemos logrado bajar el índice de homicidios, bajado los secuestros y los robos en la Argentina".

La funcionaria contó que "no me lo han propuesto ni creo que me lo vayan a proponer", sobre un presunto ofrecimiento para integrar el binomio presidencial en las próximas elecciones del 27 de octubre venidero.

"Yo voy a ser candidata a ministra de Seguridad. Yo no me estoy candidateando a nada, soy ministra de Seguridad y quiero seguir siéndolo. Lo peor que me puede pasar es desconcentrarme de lo que estoy haciendo. Y lo que está en el relieve de lo que estoy haciendo no soy yo, somos 100 mil personas de nuestro equipo que tenemos a la cabeza al presidente de la nación", expresó.

En cuanto a la valoración de su trabajo, relató que "a mí me parece que la política contra el narcotráfico, la política de seguridad, el haber bajado los homicidios, el trabajar con todas las fuerzas de seguridad del país, que las decisiones las tomemos en equipo, es muy valorado, y sobre todo en provincias donde hay gobernadores de otros signos políticos. Eso repercute en mucha gente que valora que funcionen las cosas más allá de las diferencias políticas".

Con respecto a lo ocurrido el viernes pasado en Avellaneda, donde se enfrentaron efectivos de la Federal con elementos delictivos de la Bonaerense, Bullrich expresó: "En primer lugar, nosotros tenemos alrededor de 400 operativos por día de todas las fuerzas federales, yo no me entero de todos los operativos. En este caso, la Policía Federal no sabía que se iba a encontrar frente a delincuentes policías, no estaba claro, yo no tuve la información previa. Porque era un caso que se creía menor, de una extorsión. Yo hablé de inmediato con Ritondo luego de que me llamara el jefe de la Policía Federal Roncaglia. Hay muchas unidades dentro de la Federal que tienen operativos y en este caso se enteraron unas horas antes y rápidamente se organizó el operativo. No se informó al superintendente, son instituciones que hacen muchas cosas por día y no hubo mala fe ni de generar una controversia. Vidal no me dijo que se había disgustado y dimos por superado aquello que decían los medios que habían pasado"

"A mí me gusta mucho la gestión de Vidal, desde el primer día, tanto ellos como nosotros, nos dimos una política para luchar contra el narcotráfico, contra las mafias, contra las barras. Hemos puesto mucho esfuerzo en trabajar juntamente con Ritondo, con fuerzas federales en la provincia y en los 40 distritos más importantes de la provincia", manifestó la ministra.

"Si hablan de mí, no hablan de mí, hablan de las 100 mil personas que trabajan en seguridad y de todos los que hacen seguridad en el país y todos los que trabajamos todos los días para que la gente se sienta más segura. Hoy la seguridad no es el principal problema de la gente. Estamos tomando el camino que la gente quiere", destacó Bullrich.