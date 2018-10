La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este jueves que "hubo un intento de tomar el Congreso" por parte de manifestantes "e impedir que la sesión se hiciese", en referencia a los violentos incidentes en las adyacencias del Congreso mientras los diputados debatían el Presupuesto 2019.



"Hubo un intento de tomar el Congreso para que la sesión no se realizara, por eso nosotros creemos que se actuó rápido", remarcó Bullrich, y negó "que haya sido represión la actitud policial" porque "decir eso es cambiar la historia".



La ministra agregó que "la manifestación de ayer estaba preparada con armas y todo tipo de elementos para impedir la sesión" y que "nadie va a manifestar pacíficamente con todos los elementos que se encontraron".



"Había grupos de izquierda, grupos kichneristas y organizaciones sociales que atacaron al Congreso y rompieron los bancos en la plaza", señaló la titular de la cartera de Seguridad.



Bullrich se refirió así a los incidentes registrados afuera del Congreso, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2019, por los que hubo 27 detenidos.



También dijo que había "una camioneta blanca entre los medios de comunicación que era de la Garganta Poderosa, una organización que trabaja en barrios y que actuó de logística, porque de allí salieron todo tipo de elementos, palos y otro tipo de cosas".



"Por otra parte, me sorprende que el kirchnerismo, en vez de decir 'como paramos a la gente que está fuera', salió a decir que había represión", añadió Bullrich.



Según la ministra, "acá se ven claro dos modelos: el del orden y el de la convivencia, y el de la destrucción, el desorden y la violencia".



Ante la pregunta de si hubo infiltrados, la ministra respondió: "Los más interesados en que el Presupuesto se vote somos nosotros, el Gobierno. Así que es bastante tirado de los pelos eso. Las organizaciones deben hacerse cargo de que alrededor de ellos hay violencia".



"Este tema de hacer de la calle una protesta permanente y después no hacerse cargo, es muy fácil", insistió Bullrich sobre el final de la entrevista concedida a Canal 13.