La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que el Gobierno Nacional “no va a permitir una Argentina bloqueada” luego de que el líder de Camioneros, Hugo Moyano, anunciara ayer un paro y movilización para la semana próxima.



Para la ministra, “esta idea de que quieren hacer algo a la brasilera es extorsiva”, en referencia a los bloqueos que realizaron los camioneros en ese país la semana pasada.



"Si intentan bloquear, por supuesto que no vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada, que la gente sufra, que alguien en algún hospital no pueda tener un insumo, o que se genere una situación grave porque a un sindicato se le ocurra”, definió la funcionaria.



Bullrich analizó, en declaraciones a radio La Red, que “no siempre las soluciones son rápidas y fáciles” pero que si se deben liberar los accesos, las autoridades lo van a hacer. “No tenga la menor duda”, completó.

En tanto, deseó que los accesos no sean cortados y que los gremialistas “discutan en el marco de una Argentina racional”.



"Nosotros lo de ayer -en referencia al anuncio de Moyano- lo vivimos como un método que creemos que es absolutamente extorsivo y no se puede permitir, y allí actuamos con la Ciudad de Buenos Aires y con la Provincia de Buenos Aires”, afirmó.



En este sentido, remarcó que las fuerzas de seguridad “actúan en todos los piquetes camioneros, llevamos grúas y logramos (los últimos días) que todos puedan circular”.



"El Estado tiene que compatibilizar y regular los derechos, y creo que esto se va logrando” con el fin de que “la sociedad sienta que hay un Gobierno que está para ordenar y permitir que los derechos convivan”, indicó.