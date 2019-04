La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este sábado que en la cartera que encabeza "siempre supieron" que Alberto Samid se encontraba en Belice, y evaluó que si se confirma su expulsión de ese país podría ser traído entre "el miércoles o el jueves", hacia la Argentina donde es requerido por la Justicia.



"Siempre supimos que Samid estaba en Belice y que había viajado a ese país cuando decía que estaba en un campo a 12 horas de Buenos Aires. Lo pudimos establecer por las buenas relaciones que mantenemos con las policías de otros países y porque hubo ciudadanos argentinos que lo habían visto en varios aeropuertos", indicó Bullrich.



En declaraciones a la prensa la ministra consideró que "lo más seguro" es que Belice proceda a expulsar a Samid y aseguró que las relaciones con el país centroamericano son "muy buenas" pese a que no tiene un tratado de extradición con la Argentina.



"No creo que Samid vaya a pedir asilo político en Belice. Seguramente, lo que sucederá será la expulsión como consecuencia del cumplimiento de un mecanismo migratorio", remarcó.



Por último, la ministra evaluó que Samid, que es requerido por un juicio de evasión impositiva, "jugó con los tiempos de la prescripción".



"Estamos hablando de una causa que tiene 23 años y eso no le sirve a los argentinos. Cuando tuvimos conocimiento de que Samid era requerido libramos un pedido a Interpol para que lo buscara. Creemos que si es expulsado, podría estar entre el miércoles o jueves en el país", remarcó.



Samid, el llamado "Rey de la Carne", había sido declarado el pasado viernes prófugo de la Justicia, por lo se que libró, a través de Interpol, una orden de captura internacional en la que se advertía que se trataba de un sujeto "violento", pese a su "avanzada edad".



El empresario de la carne debe comparecer ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE), en un proceso oral y público, con eje en una causa iniciada hace 23 años, por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.



Dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) viajarán esta noche a Belice para que, en caso de que se resuelva la expulsión de ese país, el empresario pueda ser traído rápidamente al país.