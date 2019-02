La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó la decisión del Gobierno de facilitar la expulsión de extranjeros que cometen delitos al señalar que esas personas deben "tener una consecuencia" por sus acciones. "Lo vivo con la misma dimensión que para los argentinos. Me parece que esta es una filosofía: el que comete un delito tiene que tener una consecuencia", resaltó la funcionaria.

En la misma línea, argumentó que "Argentina generó un modelo de seguridad donde el que las hace las paga" y precisó que "si es argentino la paga acá, y si es extranjero, se va", al referirse a diferentes iniciativas para expulsar a extranjeros que cometan ilícitos en el país.

La ministra también explicó que "en la Argentina tenemos el sistema de información policial donde figuran las personas que tienen pedido de captura, pero todavía nos falta que algunas provincias actualicen esos datos. Si no, el delincuente va de una provincia donde tiene captura, a otra donde no está cargada esa información, y se escapa". "Por eso estamos trabajando para unificar toda la información a nivel nacional", indicó.

En tanto, sobre las nuevas medidas dispuestas por el gobierno de Chubut, que anunció que agilizará la expulsión de extranjeros que delinquen o con antecedentes penales, Bullrich manifestó que cree que "tienen la misma filosofía" que las que se promueven a nivel nacional. "Habrá que ver el índice de delito, pero si es mayor, obviamente eso genera un problema para la seguridad", dijo sobre esa provincia.

Y agregó: "Nosotros trabajamos muy juntos con el gobierno chubutense. En el verano, hicimos una brigada contra la droga así que imaginamos que esta misma filosofía de luchar contra el delito es la que impulsa esta decisión".

Asimismo, se pronunció sobre ilícitos cometidos por motochorros, luego de la polémica surgida en los últimos días por la rapidez con que fueron puestos en libertad por la Justicia varios de ellos. "El lunes vamos a tener una reunión con el Procurador General de la Nación y con el procurador de Capital y de la Provincia para ir generando la misma idea respecto de los nuevos delitos que van surgiendo y que generan gran temor y violencia en la sociedad", sostuvo.

"Creemos que los delitos que generan mucho pánico y violencia social deben ser encarados de otra forma y que es importante que no se llegue a una probation", definió Bullrich. En el mismo sentido, contó que "se trabaja con los países de Colombia" para que ellos no supriman "la información de los extranjeros pese a que hayan cumplido una condena" y con Perú "donde quizás las personas no tenían antecedentes pero venían acá ya como organizaciones delictivas", para poder colaborar en la lucha contra el delito con ambos países.

Implementación de las pistolas taser

Bullrich anunció que ya se "comenzó la licitación" para la adquisición de pistolas taser y adelantó que "en pocas semanas va a haber un demostración pública" sobre la utilización de este arma. Además, contó que varios efectivos de la Policía Federal se encuentran en Río de Janeiro "estudiando y formandosé en la experiencia" con este tipo de herramientas.

La ministra explicó que en Brasil "la usan hace muchísimos años y no pueden creer la discusión que hay en la Argentina", al tiempo que defendió su implementación al señalar que "en definitiva es una pistola no letal contra una que es letal".