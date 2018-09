La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al paro nacional que convocó la CGT para este martes y remarcó que durante toda la jornada van a "garantizar la circulación" y que "toda la gente que quiera ir a trabajar va a poder hacerlo".



Bullrich detalló que "las fuerzas federales van a estar en los accesos, en la Panamericana, en Acceso Oeste, el acceso Ezeiza, en el Puente Pueyrredón" sentido Capital Federal.



"Vamos a garantizar la circulación, toda la gente que quiera ir a trabajar va a poder hacerlo", subrayó la ministra, que opinó que "un país que para va para atrás y no para adelante".



"Yo no paro. Nuestra lucha contra el narcotráfico y la inseguridad no para. Protegemos a la gente 24 horas por día y 365 días al año. Es una concepción de vida", cerró la funcionaria.