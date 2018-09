Al igual que en la jornada del lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró que la "decisión" del gobierno Nacional "es que no haya cortes" de calles, avenidas y accesos "para que la gente pueda llegar a su trabajo en libertad".



"Las avenidas y autopistas principales federales que nos tocan cuidar no van a ser cortadas para que la gente pueda llegar a su trabajo en libertad", señaló Bullrich a horas de iniciado el paro general convocado por la CGT.



En declaraciones a La Red y Mitre, la funcionaria nacional subrayó: "Nuestra decisión es que no haya cortes". En este sentido, reiteró lo que había remarcado también el lunes en el marco del paro y movilización de las CTA: "Vamos a garantizar la circulación".