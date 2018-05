El canciller argentino Jorge Faurie aseguró este miércoles que su gobierno está buscando un acuerdo "lo más rápido posible" con el Fondo Monetario Internacional para financiarse y pidió no "demonizar" a la institución.



"La instrucción que tiene el ministro de Economía de parte del presidente es lograr un acuerdo lo más rápido posible", sostuvo Faurie en París, donde participa en un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Varios representantes del gobierno argentino están esta semana en Washington negociando con el FMI para buscar financiación, después de que la desconfianza de los mercados provocara una crisis cambiaria, con la pérdida de cerca del 20% del valor del peso argentino en un mes y medio.



Ante la dificultad de financiarse en los mercados internacionales, Argentina acude ahora al FMI en busca de un acuerdo que podría acarrear por parte de la institución la exigencia de importantes ajustes presupuestarios.



Sin embargo, Faurie aseguró que Argentina defenderá ante el FMI los "elementos que no pueden ser tocados", en particular la política social del gobierno del presidente Mauricio Macri.



La situación actual ha levantado el espectro de 2001, cuando Argentina hizo suspensión de pagos y vivió la mayor crisis económica de su historia, en la que el FMI tuvo un papel clave.



Según Faurie, el escenario actual "es completamente diferente" y rechazó a los que "tienden a demonizar" la institución como "brazo ejecutor de intereses del capitalismo financiero internacional".

"En el Fondo hay una posibilidad de pedir una asistencia financiera, Argentina lo ha hecho 29 veces en su historia, y Argentina todavía está en pie", afirmó el canciller.