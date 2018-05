Trabajadores agrupados en un sector de la CGT marcharon por el centro porteño en rechazo al aumento de las tarifas en los servicios públicos y a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. (FMI).La protesta fue convocada por uno de los triunviros de la CGT, que a su vez conduce la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), y por representantes de la Juventud Sindical (JSN).Esta movilización arrancó minutos después de las 11 desde el Palacio de Justicia en Talcahuano al 500, desde donde una multitud se desplazó por la calle Lavalle hasta el Obelisco donde realizarán un acto público. Allí, en un breve discurso, Shmid instó a “preparar el terreno para ir a una medida de mayor dureza y que tiene que llevar adelante la CGT y todos los sindicatos de la Argentina”."No nos quedamos en las declaraciones, vamos a continuar llevando adelante estas manifestaciones contra el tarifazo y la situación económica general que es preocupante" dijo y añadió que "millones de argentinos padecemos, más que un ajuste económico, un verdadero estrangulamiento de nuestras condiciones de vida".“Tenemos que trabajar el paro, para que el resto de la ciudadanía acompañe esta medida. Nada se gana sin organización. Si no estamos organizados vamos a conducirnos al fracaso”, afirmó Schmid.Dentro de sus declaraciones, enumeró: "Primero, nosotros rechazamos el cuadro tarifario, nadie lo puede pagar. Lo segundo, rechazamos recurrir al FMI. Lo tercero, (rechazamos) no discutir nada sobre los convenios y la legislación laboral. Estas tres cuestiones no las vamos a repetir, tenemos que trabajar en ir y hablar con todos los sindicatos para coordinar una protesta general".Participaron de la marcha representantes de los distintos gremios, como(Aeronavegantes),(Judiciales),(Señaleros),(Textiles),(Peajes),(Impositiivos),(Guincheros),(Cerveceros) y(Luz y fuerza Patagonia)