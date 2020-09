El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "es improcedente el recurso que quiere presentar la Ciudad” de Buenos Aires para evitar que un punto de la coparticipación que recibe desde 2016 regrese a la provincia de Buenos Aires.



Así lo expresó el funcionario nacional en una entrevista que publica hoy el diario La Capital de Mar del Plata en la que afirmó que fue "un exceso" de parte del anterior gobierno de Mauricio Macri el traspaso de fondos a la Ciudad, que "no correspondía con la transferencia de la policía, sino que estaba muy por encima de esos costos, en detrimento del Tesoro Nacional".



Cafiero afirmó también que la discusión estaba presente "desde principio de año", incluso, dijo, desde "diciembre del año pasado", cuando asumió el actual gobierno de Alberto Fernández.

.



"Al final termina siendo esto, Macri termina dándole por decreto a la ciudad más rica y nosotros terminamos usando el mismo recurso para dárselo a las mayorías", dijo respecto de la decisión anunciada la semana pasada en el marco de un reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires por mejoras salariales.

Cafiero defendió la nueva distribución de la coparticipación





Cafiero aseguró que el Gobierno nacional le informó al porteño sobre la medida minutos antes del anuncio, pero dejó claro que "ellos sabían" que había una "decisión tomada" al respecto y señaló que de hecho en su momento les "fueron pidiendo tiempo, fueron dilatando las reuniones".



"Por eso digo que nadie se puede hacer el sorprendido", resumió el jefe de ministros.



En cuanto a la decisión anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de presentar esta semana que comienza un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Cafiero dejó claro que la medida tomada por el Gobierno nacional es "constitucional, legítima y profundamente justa", por lo que "es improcedente el recurso que quiere presentar la ciudad".

.



En ese marco, interpretó como "una puesta en escena de la oposición" el anuncio de reclamar ante la Corte, y reiteró su defensa a la decisión ya que "no se trata de recursos coparticipables".



Cafiero destacó la política "federal" del Gobierno nacional de "distribución de recursos" y consideró que "el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería ser más justo y, por lo menos, terminar de completar el análisis diciendo cuáles son los recursos extras, que desde marzo hasta septiembre les fue llegando de parte del Tesoro Nacional, de parte de recursos nacionales o programas nacionales".



Repasó que la ciudad de Buenos aires recibió más de 47 mil millones de pesos entre marzo y septiembre en concepto de diferentes ayudas estatales y remarcó que "ahí no hay ninguna discriminación política", como tampoco las hay con ninguna provincia del país.

.



"Venimos realmente trabajando sin ningún miramiento de banderías políticas", dijo, y recordó lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires, al igual que las provincias para hacer frente a la crisis generada por la pandemia y las medidas de cuidado para evitar la propagación de contagios, como el ATN (Aportes del Tesoro Nacional), de IFE (Ingreso Federal de Emergencia), el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) y los bonos para jubilados y la Asignación Universal por Hijo.

Protesta de la policía bonaerense

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "en ningún momento la institucionalidad estuvo en riesgo" la semana pasada durante las protestas de policías de la provincia de Buenos Aires en diferentes puntos del territorio bonaerense, incluso frente a la residencial presidencial de Olivos.



"No vimos en ningún momento la institucionalidad en riesgo", dijo el jefe de ministros, al tiempo que relató que la situación estuvo coordinada "en forma permanente con el gobernador" de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, celebró los aumentos salariales anunciados por Kicillof

.

Asumió que se trató de un conflicto que era "complejo" y que "arrastraba naturalmente cuestiones salariales", un reclamo que consideró "entendible", aunque no "el modo" de reclamar.



"Somos sensibles al reclamo, pero firmes a la hora de decirles que ese no es el modo de reclamar porque los patrulleros reclamando son menos patrulleros cuidando a las familias, a los vecinos y vecinas. Eso no lo podemos permitir", planteó el funcionario durante la entrevista.



Destacó en este contexto la importancia de que "otras fuerzas políticas se expresen alrededor de lo que estaba sucediendo" y dejó claro que para el Gobierno nacional "en principio" se trató de "un reclamo salarial" aunque "siempre luego se tratan de subir algunos vivos a plantear otro tipo de cosas".

.

Cafiero criticó a los dirigentes que envalentonaron la protesta policial.



La semana pasada, policías bonaerenses se concentraron en distintos puntos del territorio de la provincia para reclamar por mejoras salariales. Los efectivos se apostaron con móviles en lugares emblemáticos como Puente 12, en La Matanza, y frente a la residencia presidencial de Olivos.



Luego de dos días de protestas, el Gobierno nacional anunció medidas para generar fondos que permitieran hacer lugar a ese reclamo que consideró justo, aunque rechazó la forma de protesta.



Para generar esos fondos, la Casa Rosada anunció la recuperación de un punto de la coparticipación adicional que el anterior gobierno de Mauricio Macri le había cedido a la ciudad de Buenos Aires para destinarla a las mejoras salariales de la policía bonaerense.

.



Finalmente, el jueves el gobernador Axel Kicillof anunció un incremento salarial y mejoras en los haberes de los efectivos de su provincia y, ese mismo día, el Gobierno porteño anunció que acudiría a la Corte para rechazar la medida.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se manifestó confiado en que ante un eventual nuevo brote de coronavirus. "Si hubiese que volver con medidas restrictivas", la sociedad "acompañará" porque "la gente está dispuesta a seguir cuidándose para no enfermarse”, afirmó.



Además, el funcionario remarcó que el aislamiento social, preventivo y obligatorio declarado a partir de la pandemia "funcionó".

.



"Lo que nosotros hicimos fue ganar tiempo, ir preparándonos y ese tiempo es lo que hace que hoy la Argentina tenga una de las tasas de letalidad más bajas de Latinoamérica y de buena parte del mundo", destacó Cafiero.



No obstante, asumió que en la actualidad "todas las ciudades están teniendo crecimiento de casos", a diferencia de como era el mapa al inicio de la pandemia, en la que la mayoría de casos se centraban en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



En ese aspecto, advirtió que a partir de ese escenario "se tiene que ir teniendo en la mira no solo de la cantidad de casos, sino también la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud" ya que "en otros países cuando se desbordó el sistema de salud se disparó la letalidad porque no se pude atender a todos".

.



"Eso es lo que Argentina viene evitando. Cada ciudad y provincia vienen monitoreando esta situación y algunas provincias han vuelto para atrás con actividades y restringiendo cada vez más la circulación", apuntó.



Agregó que "la metáfora del botón rojo implica eso: poder apretar el freno a tiempo" y "poder ir para atrás si eso es necesario".



"Este virus es muy dinámico y lo ha demostrado. Esto es muy difícil para el resto del mundo también. Hay que ver el mundo porque si no se piensa que es sólo en Argentina. A veces las decisiones adecuadas no agradan porque trastruecan la vida de muchos. También ahí tiene que estar la estatura de los dirigentes políticos para priorizar la vida por sobre las encuestas", destacó.

.

Cafiero: "Estamos esperanzados en que la temporada se pueda desarrollar con una normalidad distinta"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió "no aventurarse con definir fechas en medio de una pandemia" al ser consultado sobre la próxima temporada turística en Mar del Plata, pero dijo que se mantiene esperanzado "en que la temporada se pueda desarrollar con una normalidad distinta" que incluya protocolos.



"Nosotros vamos a estar trabajando con el Gobierno de la ciudad y con el Gobierno de la provincia y con todos los gobernadores que tienen emprendimientos turísticos", aseguró el funcionario en una entrevista que publica hoy el diario La Capital de Mar del Plata.

El gobernador Kicillof se reunió con intendentes de la Costa Atlántica.





"Tenemos expectativa en que naturalmente el coronavirus afloje y tener la posibilidad de diseñar protocolo y, a partir de ahí, reanudar la actividad que es la más golpeada", señaló Cafiero.

.



Sin embargo, pidió no "aventurarse con definir fechas en medio de una pandemia" porque "es generar falsas expectativas y eso no corresponde en cuanto a fechas, sino enseguida hay que decir cuándo empieza la temporada y la verdad es que hoy nadie tiene esa respuesta".



"En ese sentido estamos esperanzados en que la temporada se pueda desarrollar con una normalidad distinta: con protocolos, con distancia y seguramente con políticas de cuidado", sintetizó sobre el tema.



El jefe de Gabinete agregó que en general la experiencia que se vio en estos meses es que "cuanto más se restringe la circulación, el virus tiende a aminorarse" pero advirtió que "no es instantáneo" sino que "cualquier medida que se toma estás a 14 o 20 días de tener un resultado".

.



Reconoció a la vez que "cada vez que se restringe la circulación de las personas eso tiene un efecto", pero advirtió que "aventurarse con decir cuánto hay que cerrar no es correcto sobre todo porque hay que tener todo el mapa arriba de la mesa", que incluya datos no solo como la cantidad de casos "sino también la capacidad del sistema de salud", entre otros.



"Si todas esas luces se prenden en rojo hay que tener un cierre mayor", explicó.



En ese sentido, remarcó que "Mar del Plata está en aislamiento porque crecieron mucho los casos y hay una transmisión comunitaria sostenida".



"A veces las decisiones adecuadas no agradan. Eso es real, pero ahí tiene que estar la estatura de los dirigentes políticos para priorizar la vida por sobre las encuestas", indicó finalmente.