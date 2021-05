El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió la política de viviendas y obras públicas del Gobierno y exhortó a la oposición a "no hacer política con la pandemia". Las declaraciones fueron hechas durante un acto en el municipio de Tres de Febrero, en el que se regularizó la situación dominial de vecinos del barrio Altos de Podestá.

"Hay dirigentes que están pensando en la próxima elección mientras otros piensan en cómo cuidar vidas", dijo Cafiero en relación a los cuestionamientos a las medidas sanitarias impulsadas por el Ejecutivo.

También afirmó que "dicen lo que la gente quiere escuchar" en contraste con otros dirigentes "que dicen cosas que disgustan pero que te están cuidando la vida y la salud". Y agregó que "nosotros no vamos a hacer política con la pandemia. Tenemos la instrucción del Presidente de saltar cualquier tipo de disputa electoral" cuando se trata de llevar adelante medidas que benefician a la gente.

Del acto también participaron los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) y Agustín Rossi (Defensa); como también la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García; el vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Juan Debandi; y el intendente anfitrión, Diego Valenzuela, integrante de Juntos por el Cambio.

En la ocasión se firmó el convenio de viviendas entre la AABE, la cartera de Defensa y el municipio de Tres de Febrero, lo que permitirá que las familias que residen en un sector del barrio de Altos de Podestá puedan regularizar la propiedad de sus viviendas. También se oficializó la cesión de un predio ubicado en la localidad de Martín Coronado, que forma parte de la comuna, y que será utilizado para el programa de viviendas Procrear.

Sobre el tema, Cafiero destacó la política de asignación de recursos del Gobierno a provincias y municipios, sin fijarse en el color político de quien los dirige. "Las casas y los hospitales no son de derecha ni de izquierda, son de la gente. El gobierno anterior planteó una discordia política utilizando los recursos del Estado, pero nosotros no vinimos a discriminar a quien piensa distinto, no preguntamos si los distritos son o no del Frente de Todos", reafirmó.

También fue duro con la anterior administración de Cambiemos, a la que acusó de priorizar la "manipulación de la opinión pública", mientras que "las pymes erraban y los comercios no tenían destino". En particular, dijo que la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, "recorría y recorría y recorría, y firmaba convenios, pero no ponía un ladrillo en la provincia de Buenos Aires".