El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, afirmó hoy que su declaración jurada "está en pesos" y recordó que varios funcionarios de Cambiemos "pusieron su dinero en el exterior mientras endeudaban al país y sus patrimonios crecían".



De esta forma el jefe de Gabinete salió al cruce de declaraciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien afirmó en las redes sociales que le envió una nota al funcionario "luego de que el Presidente (Alberto Fernández) pidiera que hay que ahorrar en dólares".

"Le mandé una nota al jefe de Gabinete. Dijo que ya no tenía dólares, pero en su Declaración Jurada (DDJJ) figura que sí", señaló la exministra de seguridad del Gobierno de Cambiemos en la carta que le envió al jefe de ministros. Asimismo, la ex funcionaria arrobó a Cafiero en Twitter y, si como dice la DDJJ él poseía dólares, le preguntó "si los vendió," y a "¿Qué dólar recurrió?" para venderlos. "Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso", criticó la ex ministra.

Nota que Bullrich le envió a Cafiero

En un hilo de tuits publicado en su cuenta de la red social Twitter, Cafiero replicó que Bullrich "es deshonesta hasta en 280 caracteres" y argumentó que su Declaración de Jurada "es de enero de 2020 y está expresada en pesos".

Tuit en el que Cafiero le responde a Bullrich

"Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde", aclaró Cafiero e ironizó en forma de pregunta: "¿El macrismo habla de doble discurso? ¿Son cínicos o perdieron la memoria?".

Asimismo, manifestó que "sus funcionarios, con (Nicolás) Dujovne, (Alfonso) Prat Gay y (Juan José) Aranguren a la cabeza, pusieron su dinero en el exterior y endeudaron al país mientras sus patrimonios crecieron".

Cafiero critica al macrismo de meter al país en la mayor crisis en 20 años

Más abajo en la discusión en el hilo de Twitter, el funcionario arremetió: "¿No les parece que todavía le deben respuestas al pueblo argentino?". Además, Cafiero le pidió hoy a la oposición que "deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas", al considerar que el expresidente Mauricio Macri dejara al país "en su mayor crisis en 20 años".



El jefe de Gabinete criticó a través de las redes sociales las posturas que mantiene la coalición de Juntos por el Cambio en la actual coyuntura, cuando la sociedad debe afrontar "una crisis global por la pandemia" de coronavirus.

Cafiero le recordó a la ex ministra que el gabinete de Cambiemos tenía dólares en el exterior



"Acepten que en las elecciones se impuso la propuesta de reconstrucción de la Argentina a partir de un modelo de producción y empleo. Y debatan en el Congreso las mejores normas", señalo Cafiero en respuesta a las onfensivas del PRO.

La discusión entre los dos políticos se originó en el marco de las declaraciones del Presidente, quien afirmó que los argentinos deben acostumbrarse "a ahorar en pesos", luego de visitar la provincia de Entre Ríos esta semana.