El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero diálogo este martes con Chiche Gelblung en su programa de Crónica HD sobre la continuidad del IFE y otros detalles en materia económica.

Durante la entrevista Cafiero aseguró que "lo que nosotros estamos trabajando es en medidas más focalizadas. Si llegamos con esas medidas más focalizadas para hacer ayudas más concretas".



"El IFE tengamos en cuenta que fue una medida de impacto general a casi 9 millones de argentinos y argentinas, una cosa muy general, y que se hizo en su momento" comentó y agregó: "En un momento donde estaba toda restringida la actividad económica".



"Acordemonos que fue en abril y hoy ya toda la actividad económica, esta con la posibilidad de trabajar menos la industria cultural que bueno justamente, parte de la industria del turismo que obviamente tampoco, pero el resto del trabjao y de la industria ya son todas actividades que hace meses se vienen llevando adelante, indicó el Jefe de Gabinete consultado por el IFE.



Luego subrayó que "obviamente todas esas actividades sufren de todos modos el impacto de la pandemia. Pero tengamos en cuenta esto porque el IFE surgió a partir de la imposibilidad de poder trabajar y hoy ese no es el caso".

"De todos modos lo que vemos es que si llegamos a hacer políticas publicas, que tengan que ver con focalizar aún más las auydas, es decir políticas públicas para los jóvenes, políticas públicas para las mujeres sostenes de hogar o políticas públicas de ayuda en ese sentido más focalizadas o más sectoriales o tenemos que volver a hacer un IFE nuevamente en terminos masivas", indicó Cafiero y aclaró: "eso es un poco el debate en el que estamos hoy en el gabinete económico y social".



Más tarde aseguró que "lo que está confirmado es que va a seguir habiendo ayudas, eso obviamente nosotros tenemos registro de eso y tenemos registro de que el Estado debe seguir ayudando". "La forma es lo que estamos evaluando, es decir si hacemos algo más focalizado o si hacemos algo más general como era el IFE", señaló.

"Después de los 50 (años) tenemos más. Tenemos varios segmentos a donde hay que apuntar, lo que pasa es que son políticas distintas, por eso yo hacía referencia a eso, son políticas distintas. Uno puede acompañar con un programa como puede ser el programa PROGESAR, que acompaña a los jóvenes a partir de los 18 años para que terminen de estudiar o para que empiecen una carrera universitaria o una carrera de formación profesional, esa es una política", comentó sobre el plan de ayuda.En esa línea agregó: "Esa es bien sectorial, bien hacia ese sector y después claramente el universo es bien diverso. Por eso lo que estamos viendo es si encontramos medidas y política más focalizadas para ese universo diverso o lo que hacemos es algo más general como el IFE".Consultado sobre la marcha de la oposición llevada a cabo el pasado lunes dijo: "Siempre, aun así si fuera una marcha de la oposición por ahí uno puede tener algún registro. La marcha de ayer es difícil porque hay que buscarlo más. Eran muy diversas los carteles, las cosas que se propinían en la marcha. Eran todas muy distintas".

"La marcha de ayer es una marcha que se da en democracia, en libertad, en el medio de una pandemia pero la verdad es que se da en democracia y en libertad y cada uno se pudo manifestar de ese modo", agregó para luego aclarar: "ahora también lo que nosotros decímos es que esa democracia también tiene reglas hacía la diversidad. Tiene que tener también en cuenta que esos argentinos y argentinas que se manifestaron no son la Argentina".

"La Argentina es mucho más amplia, más diversa. En Argentina conviven otro tipo de pensamientos. Conviven muchos que piensan que si se está en una pandemia, que si es necesario tener medidas de cuidado, que si es necesario que los argentinos y argentinas nos cuidemos individualmente y cuidemos a nuestra comunidad", dijo y prosiguió: "La Argentina también son los trabajadores y trabajadoras de la salud que están diariamente salvando vidas. Eso también es la Argentina y por eso hago hincapie en esto, los que se manifestaron ayer son argentinos y argentinas, ahora no son la Argentina".

Sobre las declaraciones del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri comentó: "Escuche una parte, la verdad que insisto...no tiene registro de lo que está sucediendo en nuestro país por eso me parece que estuvo mucho tiempo viajando alrededor dle mundo cuando el resto de los argentinos estamos peleandola acá".



"Incluso no registra como es la gestión de una pandemia, habla desde Paris en su momento y hacía declaraciones diciendo que ahí se respiraba libertad y París ahora está todo cerrado nuevamente porque ha tenido récord de casos el viernes, el sábado. Es decir, me parece que él no registra lo que es esta gestión de la pandemia que hay que llevar adelante, y me parece que lo dejó muy nitidamente el día de ayer a la noche", recordó Cafiero y se explayó: "Tampoco registra porque perdió las elecciones, y también no registra de que nosotros lo que venímos es justamente a abandonar ese modelo de especulación financiera que el representaba e ir hacia un modelo de producción nacional y de trabajo...eso es lo que no nosotros necesitamos, producción y trabajo".



"Esa es la agenda de este gobierno y en esa agenda de gobierno, los que lo llevan adelante son Alberto y Cristina, por eso no hay disociación ahí. Lo que nosotros tenemos que seguir sosteniendo es que el Frente de Todos expresa eso, y no expresa otra cosa", agregó al respecto.



Al hablar de la pandemia y la respuesta sanitaria que dio el Gobierno indicó: "La estrategia sanitaria fue la correcta, porque nosotros lo que necesitabamos era tiempo, por eso arracar las medidas de aislamiento en marzo nos permitió fortalecer el sistema de salud. Hacer 12 hospitales modulares, incorporar respirados, ampliar las unidades de terapia intensiva en casi un 40% de nuestro país".

"Esto quiere decir que muchos argentinos y argentinas que hoy están teniendo una cama para atenderse porque están contagiados no la hubieran tenido si hubieramos continuado con la Secretaria de Salud que tenía el gobierno anterior. Nosotros necesitabamos tiempo para fortalecer el sistema de salud y así lo hicimos. Invirtiendo 45.000 millones de pesos y otra de las cosas que para mi hoy es la central, es los trabajadores y trabajadoras de la salud necesitaban comprender como tratar a los pacientes que tienen coronavirus y eso es central eso es lo que salva vidas hoy. Ellos son los héroes y las heroínas de este tiempo", detalló.

Luego puso en especial relevancia en indicar que "lo que nosotros logramos es ralentizar la velocidad del virus".



Por último, aclaró sobre la recuperación de la actividad, "recuperada al 100% no, seguramene falten. Es bien heterogeno esto. Algunas industrias están funcionando muy bien, otras todavía siguen con el reflejo de la pandemia. Lo que yo te digo es que ya están en condiciones de funcionar, no están vedadas. El funcionamiento no está vedado por ningún decreto ni ninguna normativa".