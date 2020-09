El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este martes que es "un éxito rotundo" la reestructuración de la deuda "con estos niveles" y fija "un panorama distinto" al que había dejado el gobierno anterior que era "bastante sombrío".



"Es un éxito rotundo la reestructuración de la deuda. Hoy el panorama es muy alentador. Aquellos que se llenaron la boca diciendo cómo había que negociar, los que endeudaron el país, nos decían como había que reestructurarlo. Sin embargo lo hicimos, y con los tiempos que necesitábamos hacerlo", dijo el jefe de ministros en declaraciones a El Destape Radio.



"Si nos hubiéramos apresurado y escuchado esos cantos de sirena, seguramente el resultado no hubiera sido este y no se hubiera logrado la sostenibilidad de la deuda", añadió.

Cafiero dijo que "para (el Gobierno) era muy claro lo que había que hacer" porque la Argentina venía "de cuatro años de un endeudamiento irresponsable que era un verdadero cepo al desarrollo del país".



"Poniendo los intereses de la Argentina por delante, haber negociado sin poner la soberanía fue central. Estos resultados fueron tarea de los Ministerios y de una mirada estratégica de nuestro Presidente (Alberto Fernández). Eso fue clave", agregó.



"Esto es algo que nos tiene que poner orgullosos a los argentinos, que un Gobierno ha renegociado una deuda que era insostenible y hoy tenemos un panorama distinto", afirmó.

En referencia a la negociación con el FMI añadió que "cualquier acuerdo será en base a la defensa de los intereses argentinos" que son "las prioridades que votaron los argentinos" en las últimas elecciones presidenciales.



Y agregó: "Enfocados en el país de la especulación financiera solo teníamos pobreza y a la crisis del macrismo se le sumó la pandemia, así que vamos a seguir con esta línea de abandonar el país de la especulación financiera del macrismo y vamos a avanzar en el país de la producción y el empleo".



"Vamos a seguir buscando con el FMI sostener la soberanía política y la independencia económica", sostuvo al considerar que esto permite "construir otras de nuestras banderas que es la justicia social, para tener más salud pública y construcción de viviendas", entre otras prioridades.



"Se trata de herramientas para empezar desde abajo para llegar a todos", sintetizó.



Sobre el Presupuesto indicó que "el anhelo será siempre que haya equilibrio".

Y argumentó: "El macrismo lo busca a través del ajuste y se le va por fuga. Nosotros claro que vamos a tener déficit este año y una parte el año que viene, ahora, eso significa los 12 hospitales modulares, el ATP, el IFE, tenemos que saber dónde está puesto.Hemos aumentado el crédito a las pymes y la inversión pública".



Cafiero remarcó que las autoridades tienen "mucha expectativa porque se viene trabajando en la ética del cuidado y con herramientas para dinamizar la economía y todo eso está dando resultados".



Entre las políticas citó "haber bajado las tasas, lo que permitió financiamiento de las Pymes, y haber desarrollado el Fondo de Garantías".



El jefe de Gabinete agregó que "la economía argentina tiene sectores muy heterogéneos" y muchos de ellos "se empiezan a recuperar".

Consultado sobre la declaración de servicios público las empresas de telefonía e internet, indicó que "para nada" atentan contra las inversiones y que el Gobierno "va a seguir promoviendo las inversiones públicas y privadas".



En ese sentido, recordó que Arsat fue la "principal inversora" en el último tiempo y que "la declaración de servicio público" se produjo porque son servicios que "tienen millones de usuarios y necesitan cierta regulación, que no va a impedir las inversiones".



"Hay alianzas públicas privadas permanentemente", insistió.



Y agregó: "Hasta el 2015 se hizo un tendido de fibra óptica de 30 mil kilómetros, lo hizo la red federal. Durante el gobierno de Macri, sólo se cambiaron una plaquetas, se agregaron solo unos 3.000 kilómetros".

"Nosotros tenemos planificado un paquete de inversiones para avanzar que serán anunciados en breve en fibra óptica a fin de lograr un mejor servicio y llegar donde antes no se llegaba", adelantó.



Sobre el proyecto que contempla un aporte extraordinario de las grandes fortunas, y la judicialización con la que amenaza un sector de la oposición, se preguntó como dicen que "lo van a judicializar antes de que esté la norma".

Y pidió darle "tiempo a los poderes del Estado, de la República".



"No superpongamos los poderes uno arriba del otro sino tergiversamos lo que es la República y solo buscamos la independencia de poderes cuando nos conviene", analizó.



En otro orden, sobre la relación del gobierno nacional con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó: "Obviamente hay diferencias, somos parte de un espacio político distinto y eso va a seguir estando, pero nosotros no mezclamos y la lucha contra la pandemia la vamos a seguir trabajando de forma muy cooperativa".