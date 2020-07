El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este lunes que "todavía no están demarcadas las zonas" del país en las que sus habitante no registrados en la economía recibirán un tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), anunciado por el presidente Alberto Fernández en la prórroga de la cuarentena estricta hasta el 17 de julio.



"Todavía no están demarcadas las zonas, lo que se planteó es que sean para las zonas donde hay circulación comunitaria sostenida en el tiempo", explicó Cafiero, en diálogo con Radio Metro.



"Se hizo un estudio epidemiológico en el que han aparecido focos de contagio en distintas provincias y en distintos lugares y la idea es que la ayuda estatal llegue a los lugares donde no se han podido reanudar actividades económicas", amplió el jefe de ministros.

.



El presidente Fernández anunció que en las zonas con aislamiento obligatorio estricto se volvería a pagar el IFE, por tercera vez, y detalló que serían el Area Metropolitana Buenos Aires, que incluye a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; Resistencia, Chaco, General Roca, Río Negro; y Neuquén.



El Ingreso Familiar de Emergencia fue creado para mitigar los efectos de la pandemia y lo reciben alrededor de 9 millones de personas no registradas en la economía formal.



Sobre la marcha de la obra pública, Cafiero indicó que “de seis meses de gobierno, tres son en pandemia y esto es los que hay que poner en contexto".



Sin embargo, señaló que la obra pública está reactivada y en el programa Argentina Construye "estamos invirtiendo 29 mil millones de pesos”.

.



Mencionó que el Gobierno canceló una deuda de la gestión del presidente Mauricio Macri: "Nosotros asumimos la gestión con más de 30 mil millones de pesos de deuda que había en el área de infraestructura y eso se fue regularizando y hoy la obra pública está funcionado".



Respecto a la salida económica en la pospandemia, dijo que desde el Gobierno creen en "una fuerte participación pública, pero también en la inversión privada”.“Todo el espacio político quiere construir un modelo de desarrollo productivo y dejar un modelo de especulación financiera”, aseguró.



Por último, le restó importancia a la polémica entre el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y su par de Nación, Sabina Frederic, en torno a los operativos de control de tránsito.



“Él tendrá sus opiniones y las expresa y nosotros también tenemos funcionarios que expresan sus opiniones. Las diferencias no son significativas, aunque en este caso quizás las formas no fueron las adecuadas”, expresó Cafiero.

“Lo que no hay que perder de vista es la coordinación que existe entre los gobiernos”, finalizó.

Por otro lado, el jefe de Gabinete señaló que, "desde el 2018 hasta acá, el tijeretazo de 30.000 millones de pesos que le pegó (el ex ministro de Economía Nicolás) Dujovne a la obra pública nunca se recuperó".

.



"Nosotros asumimos la gestión con más de 30.000 millones de pesos de deuda que había en el área de infraestructura y eso se fue regularizando y hoy la obra pública está funcionado", aseguró.



Sobre la marcha de la obra pública, Cafiero indicó que “de seis meses de gobierno, tres son en pandemia y esto es lo que hay que poner en contexto".



Por último, remarcó que "la obra pública está reactivada y en el programa Argentina Construye estamos invirtiendo 29.000 millones de pesos”.