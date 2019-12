Por Damián Juárez

En poco más de una semana Alberto Fernández será presidente y Cambiemos pasará a ser oposición. Los principales líderes de la coalición del actual gobierno ya mueven sus fichas.



Elisa Carrió se alejó pero parece que vuelve para las legislativas de 2021, mientras que Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta pelearán por la jefatura del espacio.



Aunque hoy todos aparecen unidos, las grietas que provocó la derrota electoral tenderán a ampliarse. Por un lado está el tándem del Presidente y Marcos Peña. La última semana de Macri al frente del Ejecutivo, con una nutrida agenda internacional, puede dar la pauta de un ex jefe de Estado con una mirada puesta en contactos externos, conferencias y roces fuera de cabotaje, más que la intención de encabezar un armado partidario local.



Según parece, Macri ya no será candidato y si bien seguirá jugando en el partido “no aspira a nada” y por eso estaría excluido de la carrera presidencial para dentro de cuatro años. En tanto, Larreta tendría las de ganar en la pelea con Vidal por la sucesión.



Tiene un gobierno y seguirá presente en los medios con su gestión, aunque habrá que ver cómo le va “jugando de visitante”, con el gobierno nacional y bonaerense en contra. La gobernadora, por su parte, sí parece más centrada en seguir militando fuerte en la provincia de Buenos Aires.



A diferencia de Macri, es la que mejor relación tiene con los radicales, de hecho su vice, Daniel Salvador, es de esta extracción. Vidal aprovechó el fin de semana para mantener un encuentro justamente con la Juventud Radical. Rápida de refl ejos, la mandataria bonaerense no quiere que el kirchnerismo capte más radicales que hoy están en Cambiemos.



La foto de los últimos días entre Alberto Fernández y Ricardo Alfonsín fue una buena advertencia de lo que puede venir. "Debemos reconocer que perdimos la elección pero un dirigente político no es infalible, seguramente tenemos muchas cosas por mejorar, pero no nos podemos dar el lujo de no aprender como espacio político”, dijo Vidal el pasado sábado por la tarde ante los radicales.



Traducción: “Si nos peleamos nos come el kirchnerismo”. Refugio a funcionarios Así como el peronismo es un hervidero de versiones sobre quiénes serán ministros o no, en Cambiemos la pelea está dada por quién podrá recalar en la ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, consideró que en ese distrito sumarán funcionarios de Nación y provincia de Buenos Aires.



“Hay gente de gran calidad que sirve para los cuatro años que vienen. Incorporaremos y sumaremos a nuestro equipo personas que hicieron un buen trabajo ahí. Iremos eligiendo algunos hombres y mujeres que sintamos que nos sirven para seguir trabajando”, remarcó. Sin embargo, al ser consultado sobre si la ciudad iba a ser un refugio, se atajó diciendo que “no queremos crecer en estructura, en burocracia”.



“Gobernar signifi ca ponerse de acuerdo con el gobierno nacional y el de la provincia, pero también conservar nuestro espacio político, porque dentro de dos años hay elecciones y dentro de cuatro otras. Tenemos que lograr ponernos de acuerdo y poder trabajar”, indicó Santilli.