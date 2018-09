Por Gabriel Calisto

@gcalisto

"El candidato aparecerá cuando sea la hora". La frase resuena ante cada reunión del peronismo, tanto a nivel nacional como bonaerense. Después de las durísimas derrotas de 2015 y 2017, en las que perdieron una inmensurable cantidad de poder, los peronistas aparecen reanimados por el escenario económico y político.

La desaparición de los caciques trajo un renovado aire institucional, acompañado también por nuevas circunstancias del poder. "Es impensable hoy que alguien pueda generar un levantamiento popular desde su distrito hacia afuera, y que luego pueda controlarlo como podían los barones del conurbano", reflexionaba un dirigente durante los intentos saqueos semanas atrás.

Lo cierto es que el escenario se modificó sustancialmente desde la derrota de octubre pasado. El gobierno cometió errores propios, que llevaron a una profunda crisis económica. Ningún economista cree que el panorama vaya a cambiar antes de las elecciones del año que viene. Es eso, y nada más que eso, lo que llevó a que muchos que antes miraban al costado cuando se preguntaba quién quiere ser candidato ahora peguen el grito bien fuerte "yo!".

En la provincia de Buenos Aires, clave para cualquier estrategia nacional, se suman dos corrientes: la de los intendentes, que buscan crecer y pegar el salto hacia lo provincial ante la ausencia de un líder nacional; y la de aquellos dirigentes que juegan el ajedrez presidencial, pero mantienen la puerta abierta a ser candidatos a gobernador en caso de lograr un acuerdo importante con el aspirante nacional. Allí aparecen, entre muchos otros, Sergio Massa o Felipe Solá.

Mientras tanto, por la ausencia de consenso necesario, todos hablan de la unidad, pero no hay ningún líder con fuerza para ser "el candidato". Quizás por eso, en el último encuentro que tuvieron en Ituzaingó, los jefes comunales del PJ –además de criticar duramente a Macri y Vidal- esbozaron una serie de "requisitos" para aquel que desee postularse.

El borrador, al que accedió Crónica, es lo suficientemente ambiguo como para no decir nada concreto. "Hombre o mujer", con "experiencia en la gestión" y "gran conocimiento del territorio provincial" y "cuyo discurso tenga como eje la necesidad de la gente" es un clasificado que admite a casi cualquier ciudadano con un cargo público. Quizás el único "excluyente" que escribieron fue "que no sea de afuera de Buenos Aires" –en un tiro directo a las aspiraciones del ex ministro de Economía Axel Kicillof, que habló la semana pasada de empezar a recorrer la provincia-.

Dentro del mismo grupo de intendentes también hay muchos que esperan ser ungidos para dar la batalla que le permita al PJ recuperar la provincia, nada menos que ante María Eugenia Vidal: allí se anotan en silencio Insaurralde, Magario, Gray y varios otros que miran el panorama con expectativa.

Más allá del insólito listado de requisitos para ser candidato, los tiempos apremian. En el peronismo confían que sean las circunstancias las que impongan un nombre y lo lleven a la victoria, pero subestimar al macrismo ya les costó demasiado caro. ¿Repetirán el error?