Candidatos a legisladores del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires y dirigentes sindicales compartieron acto a metros de la sede del Gobierno Porteño, ubicada en el barrio de Parque Patricios. Entre los oradores, destacaron el primer candidato a legislador del FDT por la Capital, Alejandro Amor, el secretario general adjunto de UOM CABA, Roberto Bonetti, el senador Mariano Recalde y la diputada Victoria Montenegro.

.

La congregación, a la que asistieron militantes, sindicalistas e integrantes de las colectividades de Bolivia, Perú y Paraguay, comenzó pasadas las 11.30 y se extendió por dos horas. En la previa al discurso de los candidatos, hubo lectura de propuestas, se proyectó un video y se cantó la marcha peronista, que fue acompañada por el sonido de los bombos y platillos presentes. Luego, llegó el turno de quienes hicieron uso de la palabra.

Alejandro Amor finalizó el acto con su discurso.

Bonetti, de la UOM, fue uno de los primeros, quien le pidió a los presentes que en noviembre los acompañen con el voto. "Les pido que de acá al 14 militen todos los días, fundamentalmente en las fábricas para que nuestros compañeros y compañeras no se vuelvan a equivocar y no nos voten al enemigo", precisó.

"Esto se hace para que aquellos que no comprenden cuál es el modelo que tenemos que seguir, que no comprenden quiénes son los enemigos. No puede ser que antes los imponían a capa y espada y ahora los impongan convenciéndonos con los medios de televisión", continuó. Asimismo, detalló que "tenemos que dar una batalla cultural, con el boca a boca y el día a día. Cuando el peronismo tuvo que estar 18 años proscripto, también lo hicimos, aún en situaciones peores a las de ahora porque si hablabas te metían en cana o te desaparecían".

Mariano Recalde apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri.

Por su parte, el senador nacional Mariano Recalde, expresó que "no hay solución gremial si no hay solución política". En tanto, señaló que "la unidad y la organización es la tarea que tenemos por delante. Es una tarea que no terminaba con la victoria en las elecciones sino que tiene que seguir, porque lo que enfrentamos es muy poderoso. Tenemos prácticamente todo en contra, como los medios de comunicación, el poder económico, las instituciones arcaicas como la Justicia, los servicios de inteligencia y el poder económico internacional".

La candidata a legisladora Victoria Montenegro también alzó su voz. "Uno escucha a la oposición a nivel nacional y al oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires y no se entiende. Enfrente está la jefatura de Gobierno. Allí hay una maqueta que a nosotros no nos tiene presentes y que trabaja para que nosotros no seamos parte. Todo el tiempo ponen palos en la rueda y en plena pandemia movilizaban para que se contagien más argentinos y argentinas. Mentían con respecto a esas vacunas que tanto luchó nuestro presidente y nuestra vicepresidenta para traer, mentían cada vez que se lograba que los hospitales tengan los recursos necesarios para salvar vidas. Esos mismos que hoy prometen solucionen mágicas, cuando gobernaron la Argentina lo destruyeron todo", sostuvo.

Victoria Montenegro mencionó las propuestas de su partido.

Por último, quien habló fue Alejandro Amor, primer candidato del Frente de Todos a lesgilador porteño. "Quiero repudiar los dichos de Patricia Bullrich contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner", comenzó diciendo, en alusión a las críticas de la presidenta del PRO a CFK, quien se operó en las últimas horas luego de que se le detectara un "pólipo uterino" de "características benignas", y de quien dijo que "en los momentos difíciles se esconde".

"Para nosotros que venimos del peronismo sabemos lo que significó alguna vez las paredes pintadas con Viva el cáncer. Hay cosas que en la vida no se jode. Respeto a la compañera Cristina que estuvo, está y va a seguir estando en todas", agregó.

"Tenemos que terminar con la autocrítica y con las cosas que hicimos mal. Hicimos las cosas que había que hacer en un país que nos dejaron como nos lo dejaron, comprometido y endeudado con el mayor de pobreza e inflación", remarcó.

.

"Cada medida del Gobierno siempre estuvo dirigida a los mismos sectores. Cuando se fijó el IFE fue para proteger a los que no tenían salario ni trabajo. Cuando se fijó el ATP y el Repro fue para cuidar a los que lo tenían, por eso esta elección es importante para que quede claro cuáles son las situaciones y los modelos que se enfrentan. En esta Ciudad se administra el mejor presupuesto de la Argentina", concluyó.