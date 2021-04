El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó este viernes a la oposición al considerar que "están aprovechando la pandemia para hacer política" y volvió a advertir que la situación por la segunda ola de coronavirus es "preocupante", pero espera que las nuevas medidas logren detener el aumento de casos.



"La situación es muy preocupante hace varias semanas por el tremendo salto que tuvieron la cantidad de casos. En la provincia de Buenos Aires hace un mes teníamos tres mil casos y ahora tenemos un promedio diario de 12 mil", dijo el jefe de Gabinete bonaerense.



En declaraciones a radio La Red, explicó que en el marco del aumento exponencial de casos de coronavirus es que se le pidió "al Gobierno nacional, y, como gesto de coordinación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se apliquen medidas más restrictivas que son las establecidas en el día de ayer".

"Es la única manera de seguir ingresando gente en terapia intensiva, y evitar nuevos contagios y circulación en tanto seguimos con el plan de vacunación. Ya tenemos dos millones de vacunados en la provincia", comentó y resaltó que el objetivo de las medidas es "por lo menos, lograr que no sigan aumentando los contagios en la región".



"Esta no es una medida que nos gusta o nos pone cómodos, sino parece que uno toma por capricho las medidas, las tomamos por necesidad, ¿qué más queremos que la gente esté caminando en la calle, paseando, vendiendo o generando empleo?, pero estamos en una pandemia de una enfermedad tremendamente mortal y hay que establecer cuidados", resaltó.



Al ser consultado sobre la oposición frente al aumento de casos y las medidas, Bianco dijo que "pone palos en la rueda" y pidió que miren "lo que está pasando en Europa". "Están aprovechando la pandemia para hacer política, probablemente sea porque no tienen ningún argumento para mostrar de sus 4 años de gestión para convencer a la gente, entonces están embarrando la cancha y poniendo palos en la rueda", opinó.

Mencionó que "cuando (Mauricio) Macri estaba en el gobierno, todo el tiempo se la pasaba mirando para Europa, los distintos foros internacionales, querían ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico". "Querían parecerse a Europa, les recomiendo ahora que miren Europa, está todo cerrado, está la mayoría de los países sin clases presenciales, no estamos haciendo nada nuevo", enfatizó.



También hizo mención a las declaraciones del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien en una nota periodística en febrero dijo que si había una segunda ola, había que cerrar la presencialidad en las clases por 10 días. "Me cuesta entender que uno de los principales referentes del PRO como es Diego Santilli dice cosas, se cumplen cosas y ahora todos están en contra, me parece un poco esquizofrénico todo", apuntó.

La relación de la Provincia con los intendentes opositores

El Gobierno bonaerense remarcó este que "el teléfono siempre está abierto" para la comunicación con los intendentes de la oposición, en el marco de las nuevas medidas implementadas desde hoy en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.



"El teléfono siempre está abierto. Los intendentes pueden llamar al gobernador, al jefe de gabinete o la ministra de gobierno todas las veces que se necesite", dijeron a Télam fuentes del Gobierno bonaerense, aunque consideraron que "las reuniones no se piden por Twitter".

Es que durante esta mañana, el intendente de Vicente López, Jorge Macri (Juntos por el Cambio) pidió por la red social Twitter una reunión al gobernador Kicillof para "discutir" las medidas adoptadas para reducir los casos de coronavirus.



"Le pido a Kicillof que nos convoque a los intendentes de la oposición a discutir las medidas adoptadas. Gobernador, haga como Alberto Fernández, que recibe a Horacio Rodríguez Larreta. Logremos acuerdos para cuidar la salud de los bonaerenses, pero con las escuelas abiertas", posteó hoy Macri.

Le pido a @Kicillofok que nos convoque a los intendentes de la oposición a discutir las medidas adoptadas. Gobernador, haga como @alferdez que recibe a @horaciorlarreta. Logremos acuerdos para cuidar la salud de los bonaerenses, pero con las escuelas abiertas.

En respuesta, la peronista Mayra Mendoza, jefa comunal de Quilmes, le contestó: "Jorge, sé sincero. El 7 de abril tuvimos un (encuentro por) Zoom con el gobernador todos los intendentes del AMBA y nadie planteó objeciones a lo propuesto por Kicillof cuando afirmó que debía tomar medidas más restrictivas si seguían aumentando los casos. Al contrario, coincidíamos en la decisión".

Como veo que estás teniendo algunos problemas de memoria, @jorgemacri te dejo las fotos del zoom del que participamos todxs lxs intendentes el 7/4.

Por si no te encontras, estás conectado a la derecha de la pantalla.



Por si no te encontras, estás conectado a la derecha de la pantalla. pic.twitter.com/lyv9tksqyB — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) April 16, 2021

En ese sentido, fuentes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires dijeron a esta agencia que las reuniones con los intendentes "son periódicas", recordaron que el 3 de abril se realizó una con los 135 jefes comunales bonaerenses y que cuatro días después se llevó a cabo otro encuentro del que participaron exclusivamente los alcaldes de distritos del AMBA. No obstante, aseguraron que se seguirán reuniendo "todas las veces que sean necesarias porque la coordinación del trabajo fue la manera de coordinar respuestas durante todo el año 2020".