El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, criticó este martes al ex presidente Mauricio Macri y a las dirigentes Patricia Bullrich y Elisa Carrió porque "hace un año y dos meses que inoculan odio", ya que "dijeron que las vacunas eran truchas o veneno".

En la conferencia de prensa de brindó para informar sobre la situación epidemiológica en la Provincia, Bianco fue consultado sobre la actitud de Macri, que se aplicó una monodosis de Johnson & Johnson durante su viaje a Miami. "Está en todo en su derecho", consideró el jefe de Gabinete bonaerense.

Sin embargo, luego fue más allá con sus cuestionamientos. "Pero me parece contradictorio, porque había dicho antes que no se iba a vacunar hasta que el último de los trabajadores esenciales estuviera vacunado", afirmó Bianco. Y luego continuó: "Pero como hacen los poderosos, que gozan de privilegios, no me extraña, es la forma que ha trabajado toda su vida".

Esta mañana junto a @DrDanielGollan brindamos la conferencia de prensa semanal para informar a la población sobre la situación epidemiológica y el estado del sistema de fases en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Y3kzvG1kAi — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) May 11, 2021

"Siempre estuvo poniendo palos en la rueda, siempre estuvo en contra de los cuidados, en contra del aislamiento social y preventivo. Estuvo en contra de la vacuna, como Patricia Bullrich o Carrió, que dijeron que eran truchas o veneno", aseveró el funcionario bonaerense.

"Ellos hace un año y dos meses que inoculan odio y nosotros desde el 21 de diciembre estamos inoculando vacunas, que es inocular amor", subrayó.

Al evaluar la situación epidemiológica en la Provincia, Bianco señaló que los distritos bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuarán en Fase 2 "hasta la finalización del decreto 287 (el 21 de mayo), y eventualmente si tenemos que hacer algún ajuste lo analizaremos, pero la idea es mantener esa fase".

.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se refirió a la detención de un trabajador estatal que vendía supuestas vacunas contra el coronavirus en el partido de Berisso y afirmó que "tendrá que pagar las consecuencias" por haber perpetrado "un hecho deleznable".

"Una vecina le comentó al intendente (Fabián Cagliardi) que alguien le había ofrecido la posibilidad de hacer una vacunación de forma absolutamente irregular. Hizo la denuncia, se le tendió una celada a la persona y fue detenida", relató el funcionario provincial.

.

El titular de la cartera sanitaria precisó que el acusado "es una persona que trabajaba como becario en la parte de Logística de un vacunatorio de Berisso".

"Escuché comentarios de que había hecho eso porque no había cobrado: tengo el recibo de pago de la beca. Estamos terminando de hacer las auditorías y aparentemente lo que hacía esta persona era guardar frasquitos que se desechaban y luego los llenaba con agua o alguna sustancia estéril y estafaba a la gente", señaló Gollan.