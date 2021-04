El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro pidieron "responsabilidad" a los dirigentes de la oposición que confunden "crear conciencia" con "meter miedo", y reiteraron que pueden "edulcorar el discurso diciendo que no pasa nada, pero es mentira", al analizar la situación epidemiológica del distrito en el marco del incremento de contagios por coronavirus y la realidad sanitaria.



Bianco incluso calificó de "irresponsables" al expresidente Mauricio Macri, la titular del PRO Patricia Bullrich y la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que "meten miedo" respecto a las vacunas que se aplican en el país para inmunizar a la población contra el coronavirus y que rechazan las medidas de cuidado que establece el Gobierno nacional para evitar mayor cantidad de casos de contagio.



"Macri, Bullrich y Carrió son las personas más irresponsables que conozco, todo el tiempo están haciendo operaciones de prensa", dijo Bianco en una conferencia de prensa que encabezó hoy junto al ministro de Salud Daniel Gollan.

En el mismo sentido se expresó el titular de la cartera de salud bonaerense, que señaló que estos dirigentes sostienen que cuando dan "información real" le están "metiéndole miedo al a gente".Golllan hizo en este punto un "llamado a la reflexión" y dejó claro que "decir la verdad no es meter miedo, sino generar conciencia" ya que "uno puede edulcorar el discurso diciendo que no pasa nada, que hay camas disponibles, pero es mentira"."Lo paradójico es que quién lo dice es quién denunció al Gobierno nacional diciendo que las vacunas eran veneno. Meter más miedo que eso es imposible", reflexionó el ministro en alusión a Carrió.Carrió criticó ayer al Gobierno por "asustar" a la población al dar a conocer la situación del sistema de salud y la ocupación de camas al afirmar que "no se manda con el miedo, sino con la razón"."No estamos metiendo miedo, como dice Carrió. Es la misma persona que en diciembre dijo que la vacuna rusa, con una eficacia demostrada del 94%, era veneno. Eso es meterle miedo a la población", dijo Bianco y reflexionó: "Es imposible pedir responsabilidad a quienes destruyeron el país por 4 años".A su turno, Gollan planteó que "el Gobierno bonaerense viene advirtiendo desde hace bastante tiempo que la cantidad de casos registrados viene a un fuerte ritmo y alerta sobre el impacto que esto tiene sobre el sistema sanitario y la ocupación de camas en general".Expuso que, si la sociedad no cuenta con datos fehacientes en esa materia, corre el riesgo "de no poder tomar conciencia para bajar el nivel de circulación para todo lo que no es indispensable" y que por eso se los difunde.

Luego, Gollan subrayó que "lo que pasó ayer fue mucho más atroz: medios porteños titularon que una vacuna de origen chino que se aplica en la Argentina tiene bajo índice de efectividad"."No creo que hayan confundido la Sinovac, que se aplica en Chile, con la Sinopharm, que es la que damos en la Argentina y tiene otros indicadores de eficacia", evaluó y dijo que tras conocerse esa noticia "falaz e infame", recibió diversos llamados "de personas angustiadas a las que le generaron miedo"."Generan temor, daño y desazón", indicó y apeló a que la sociedad "no crea nada de lo que dicen esos medios" e intente informarse a partid de las "publicaciones oficiales"."Se aplican las mejores vacunas disponibles de las que podemos acceder y son muy buenas. Debemos generar confianza y esperanza en la gente", resaltó.