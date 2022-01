Además, aprovechó la ocasión para expresar: "Se reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal y, por lo tanto, como expresó el ministro @Martin_M_Guzman , las políticas de precios van a tener un rol principal, trabajando con el sector privado, y de forma tal que redunden en un aumento en el salario real".



"Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas", subrayó.

Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas. — Carlos Heller (@CarlosHeller) January 28, 2022

Antes de concluir destacó que: "Tal como lo manifestó Alberto Fernández: “este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral"... ".