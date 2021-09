El ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf, dio su visión en diálogo con Cronica HD sobre la propuesta lanzada por el director del Banco Central, Claudio Lozano, de crear una nueva moneda que no se pueda pasar a dólar, y relató su experiencia con la implementación durante su gobernación del Patacón.

Lozano propuso la posibilidad de "ensayar la discusión de una moneda no convertible a divisas, no convertible a moneda dura para financiar la política social, y la recuperación de la capacidad de consumo de la población".

Consultado sobre el tema por el periodista "Chiche" Gelblung, Ruckauf consideró que la propuesta no atendería "el problema central" que enfrenta el país y destacó que no cree que "cambie el curso de la elección", de cara a los comicios del próximo 14 de noviembre.

"Creo que lo que está proponiendo Lozano no tendría un mecanismo de respaldo, sería una misión colateral que intentaría imagino paliar la situación gravísima que tienen amplios sectores de la población", apuntó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2002, cuando Fernando De La Rúa era el presidente de la Nación.

En relación a este tema, Ruckauf se refirió a la experiencia que tuvo durante su gobernación con la implementación de los patacones, y las diferenció de la idea que emitió Lozano porque según indicó "esa moneda si tenía un respaldo".

"El patacón tenía convertibilidad federal. Vos podías, si eras un señor que vendía fideos mayoristas, cuando te llegaba al fin de la cadena el patacón, podías pagar impuestos federales. En cambio las cuasimonedas que presentaron las otras provincias en ese momento no tenían acuerdos federales, por lo que se devaluaron", explicó.

Por su parte, Ruckauf hizo hincapié en que no necesariamente "hay que repetir las misma experiencias", en relación a lo que fue la puesta en vigencia en su momento de los patacones y se refirió además a los resultados que obtuvo el Gobierno en las PASO, tema sobre el que opinó que "el problema es que la gente no llega a fin de mes".

"Lo que la gente tiene que sentir es que alguien tiene que ocuparse de ellos. Eva Perón decía que nunca se olvidaba de las miserias que sufría el pueblo. (El Gobierno) nos tenía encerrados mientras otros estaban de fiesta. Esto no tiene que ver con ideología, sino con que no nos gusta que nos tomen el pelo", remarcó el ex gobernador bonaerense.

Sobre esta línea, afirmó que es lo "importante ahora es encontrar las formas de que la gente tenga en su bolsillo la capacidad de poder comprar los productos que uno puede comprar".