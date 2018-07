Elisa Carrio criticó la incitativa que propone despenalizar el aborto, aún cuando faltan pocos días para que comience a ser tratado en el Senado y luego de que Diputados le de media sanción. Además, sostuvo que al presidente Mauricio Macri "le dijeron que ganaba el 'no' por amplia mayoría".

La diputada explicó que Macri impuso el tema porque lo convencieron que había una necesidad de debatirlo, "pero eso no existía". De todas formas, destacó que el presidente no intervino en la decisión de ningún diputado ni senador, aún cuando se percató del engaño que le habían propinado los adeptos a la despenalización.

"En todo caso los diputados que pensaron que había que abrirlo. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión" se lamentó Lilita, que se mostró claramente en contra de que este debate se de, aunque lo haya promovido Macri. Al respecto comentó: "Yo lo llamé (al presidente). Me dijo: 'Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar', es decir que iba a ganar el 'no'. Cuando me enteré de la verdad, me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad en creer que esto se maneja", confesó.

"Mi posición es en contra por razones filosóficas, lo debatí con las feministas cuando yo era atea", dijo Carrió, quien explicó que no participó de la discusión en el recinto por un problema cardíaco que le impide estar sentada en la banca durante un tiempo prolongado. Por último, refirió que el aborto tiene una "prohibición natural" y por eso la ley no puede avalar ese tipo de comportamientos.