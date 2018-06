La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, se fue enojada del recinto tras la votación favorable para la media sanción de la ley de aborto legal, seguro, y gratuito."Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad" de Cambiemos, disparó ofuscada.

Como ya se había manifestado en contra del proyecto de despenalización del aborto, Lilita decidió no hablar durante la maratónica sesión en la que se aprobó la iniciativa. Sin embargo, luego de los discursos y una vez aprobado el proyecto en el recinto, Carrió pidió brevemente la palabra para enviar un mensaje al oficialismo: "Quiero sólo decir que he estudiado durante 40 años este tema y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos".

Resignada tras conocer el resultado.

De esta manera, la líder de la Coalició Cívica y cofundadora de Cambiemos cuestionó la discusión abierta en el Congreso a partir de la iniciativa del presidente Mauricio Macri, cuando dio luz verde a la apertura del histórico debate, que este jueves y dio su primer paso al recibir media sanción de Diputados, tras lo cual el Senado deberá debatirla.

Del silencio a la bronca

El miércoles a la noche, Carrió decidió postear en Twitter una imagen suya en una capilla junto con el mensaje "No es necesario hablar, solo la oración que es la debilidad de Dios y el poder de los hombres".

No es necesario hablar, solo la oración que es la debilidad de Dios y el poder de los hombres. pic.twitter.com/ds9ZG04x9l — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 13 de junio de 2018

Cuando llegó al Congreso durante la madrugada, sin embargo, Lilita sí cuestionó el debate en declaraciones a la prensa. Allí aseguró que el proyecto "no es histórico" sino que "es trivial" reafirmando así la postura mayoritaria de su bloque integrado por 10 diputados, de los cuáles 9 votaron en contra de la iniciativa, que sólo respaldó el porteño Juan Manuel López.