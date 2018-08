La Virgen es lo más! le hizo escribir los cuadernos a Centeno. pic.twitter.com/KPQbuK8jID — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 3 de agosto de 2018

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica,, aseguró este viernes que fue la Virgen quien "le hizo escribir los cuadernos" a, el ex chofer del ex funcionario"¡La Virgen es lo más! Le hizo escribir los cuadernos a Centeno", publicó la ideóloga de Cambiemos en su cuenta de la red social Twitter, mensaje que acompañó con una fotografía de ella junto a una imagen de la Virgen.La legisladora nacional se expresó así sobre los cuadernos con anotaciones del chofer sobre supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios kirchneristas para ser favorecidos en los contratos de obra pública durante la gestión anterior.