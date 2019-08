La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Lilita Carrió votó en la Escuela N° 3 del barrio porteño de Recoleta, ubicada en avenida Santa Fe 1510, y antes de ingresar dijo a la prensa que la esperaba: “Yo sé que la Republica democrática tiene un gran triunfo en octubre”.

Ante la consulta de los periodistas presentes, Lilita manifestó: “Lo demás no me importa. No tienen que hacerme preguntas porque no soy candidata. Estoy con la seguridad de octubre. El hecho de no ser candidata es una maravilla. "No me interesan las PASO, la fiesta es en octubre".

A segundos de entrar y emitir sufragio en la mesa 770 indicó: "Esta es la única encuesta que vamos a tener, se terminaron los encuestadores y las especulaciones. Por la paridad de fuerzas no hay balotaje".