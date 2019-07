La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) expresó su respaldo a la candidatura del diputado nacional Guillermo Montenegro a la intendencia de General Pueyrredón y admitió que la elección del actual jefe comunal, Carlos Arroyo, "fue un gran error de Cambiemos", en diálogo con periodistas al presentar su libro "Vida".



"Me alegra profundamente que tengamos un candidato a intendente como Guillermo Montenegro en la ciudad y que pueda cambiarse la intendencia de Mar del Plata", dijo luego de hablar de su libro, en un acto en el Torreón del Monje marplatense.



En su charla con los medios Carrió manifestó que "todos saben que Mar del Plata es una de la ciudades, junto con Rosario, que más me ha votado a lo largo de 25 años. Es una ciudad que me ama y que amo".



Sobre el jefe comunal Carlos Arroyo, quien llegó al Ejecutivo de la ciudad por la boleta del presidente Mauricio Macri, la legisladora dijo "fue un gran error de Cambiemos. Fue la elección de un hombre honesto pero imposible de tratar".



Sostuvo luego que va a ayudar a la gobernadora María Eugenia Vidal para que logre su reelección, señalando que "es una garantía para la Provincia de Buenos Aires y para la Nación. Estoy en la Provincia de Buenos Aires porque se que la sanación viene de la mano firme de la gobernadora Vidal".



Consultada sobre Guillermo Castello, diputado de Cambiemos, quien ahora acompaña a José Luis Espert, Carrió respondió: "Me parece que es una pena, pero la gente se muestra en las acciones. En los partidos no se está solo por los cargos, se está por la causa y en lo personal yo desprecio a la gente que solo está en los partidos solamente para obtener cargos".

