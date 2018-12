El día después de sus explosivos mensajes en las redes sociales, Elisa Carrió publicó apenas un nuevo mensaje sobre la polémica que abrió una vez más frente a sus propios socios de Cambiemos. "Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos", escribió. Y se definió como "ni de derecha ni de izquierda; Humanista Cristiana".

Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos. #NiDeDerecha #NiDeIzquierda #HumanistaCristiana — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 5 de diciembre de 2018

Bastó ese único tuit para confirmar que su relación con el gobierno nacional sigue rota. Sin acercamientos ni contactos. Desde la Rosada, en tanto, mantuvieron un hermético silencio respecto de la nueva polémica. De hecho, a lo largo de toda la jornada los legisladores y referentes de la Coalición Cívica salieron a respaldarla publicamente, aunque sin polemizar con sus colegas de Cambiemos.

"Cuando todo parece indicar que la dirección es en un sentido, es difícil oponerse a eso. A Elisa Carrió generalmente le toca decir lo que no se quiere oír. No somos oportunistas, somos la voz antipática de un espacio plural, con libertad de disentir", aseguró la diputada Marcela Campagnoli.

Quien tomó la posta fue la patagónica Mariana Zuvic: "Si Carrió se jubila, me voy con ella. Dimos la vida y seguiremos defendiendo la república", aseguró también desde las redes sociales. La también diputada nacional dedicó el día a responder las críticas que recibía en las redes sociales, donde cientos de cuentas -falsas y reales- criticaban la postura de la Coalición Cívica.

"La resolución es una burrada. Y una mentira a la sociedad. No hace más que vulnerar y exponer a la fuerza policial. Es absolutamente contraria al fin que dice proteger. Gobernar sin comprender el imperio de la ley hace que cometan torpezas inadmisibles", agregaría. Por último, al igual que Carrió, se diferenció de aquellos que toman decisiones pensando en la mayoría: "Lamentamos que defender principios y valores provoque rechazo. Pero jamás canjearemos las convicciones por las encuestas. Venimos del 1,8 por decir la verdad cuando nadie quería escucharla".