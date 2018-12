Con un video publicado en las redes sociales, Elisa Carrió reafirmó su permanencia en Cambiemos, y también sus críticas. Lilita sostuvo que si bien están “en una barca y hay tormenta”, los dirigentes de la Coalición Cívica están “sentados en la fila del medio”, con lo cual el problema es “de los que tienen una pata en la barca y otra afuera”.

“Estamos en Cambiemos pero no somos cómplices; somos de Cambiemos pero no tenemos nada que ver con las mafias del fútbol; no tenemos nada que ver con los corruptos que también están en Cambiemos”, aseveró la líder de la CC-ARI. Asimismo, la legisladora sufrió este lunes un nuevo revés en su avanzada judicial contra el contador de la Corte Suprema, Daniel Marchi.

LA BARCA LLEGA pic.twitter.com/IXPIqhpbLu — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 17 de diciembre de 2018

La Justicia decidió que la diputada no puede ampararse en sus fueros en una contra denuncia realizada por el hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti por daños y perjuicios.