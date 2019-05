Una vez más, Elisa Carrió se excedió en sus definiciones. Otra vez lo hizo en Córdoba, donde sigue haciendo campaña a favor del candidato de Cambiemos en la provincia, Mario Negri.



Esta vez, la diputada de la Coalición Cívica compartía una conferencia de prensa en Río Cuarto, donde denunciaba que dirigentes del peronismo local y un puñado de jueces y fiscales controlaban el negocio del narcotráfico. Fue entonces que uno de los periodistas le pidió que diera precisiones de su denuncia, con nombres y apellidos, lo que disparó el nuevo escándalo de Lilita: “Nadie sabe más que Río Cuarto lo que pasa en todo Río Cuarto. No tengo que decírselo yo. Hace 10 años es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto”.



En ese momento se puede ver en los videos cómo Negri la codea para que baje su tono. “No voy a decir más porque me codeó”, cierra la diputada, exponiendo al candidato que estaba apoyando.



Una vez más, los periodistas preguntaron si la Justicía no tenía la capacidad para actuar frente a sus denuncias: “Lo tienen que hacer ustedes”, retrucó Carrió. “Lo que viene son guerras de bandas, ¿vieron la banda de Los Monos? Lo que está pasando en Río Cuarto es que perdido el orden que coordinaba el narcotráfico se van a matar las bandas y los van a matar a ustedes. Miren, espero que no le pase nada a sus familias, porque el día que les maten a un hijo van a venir llorando a pedirme disculpas”, cerró, en lo que pareció una advertencia a los periodistas.



Esta vez, Negri reaccionó rápidamente, pero para defender a la diputada: “Algunos periodistas vinieron a linchar a Lilita”, dijo durante su discurso proselitista. “El narcotráfico, la inseguridad y la corrupción se pasean libremente en Córdoba. Esto es consecuencia de 20 años de gobierno” sostuvo.



Una semana atrás, la volcánica diputada había celebrado la muerte del ex gobernador peronista de esa provincia, José Manuel De la Sota. “Gracias a Dios que se murió De la Sota, porque si no me iban a conocer como denunciadora serial”, dijo durante un acto, y generó una ola de repudios instantánea.