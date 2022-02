La referente de la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio, Elisa "Lilita" Carrió, se refirió al acuerdo conseguido por el Gobierno nacional por la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que "no acordar" con el organismo llevaría a "un dólar a $350".

"No acordar con el Fondo significaría un dólar a 350 pesos, una imposibilidad de la industria y de mantener los trabajos, porque si no se importan los insumos, si se produce un default, los números muestran el aislamiento total", destacó Carrió, en el marco de una charla virtual que brindó junto al ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

.

A su vez, de cara a lo que será la votación en el Congreso para aprobar el nuevo entendimiento con el FMI, la ex legisladora aclaró que de todas formas la negociación "no compromete" a su fuerza.

"Por responsabilidad histórica no se puede no acordar con el FMI, después se verán las condiciones. No se va a solucionar el problema de la crisis acordando con el Fondo, pero hay una responsabilidad histórica, ética y colectiva, que es honrar la deuda", enfatizó.

Además, Carrió opinó también sobre la renuncia de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos y sostuvo que "va a haber mucha fragmentación” en el oficialismo.

Por otra parte, la líder de la Coalición Cívica planteó la necesidad de “acordar el tema cambiario y la estabilidad de la moneda”, en tanto que señaló que “la democratización de la economía, de las oportunidades, de los mercados, nos va a hacer salir”.

.

Carrió también apuntó contra sus compañeros de espacio en Juntos por el Cambio, al afirmar que "no quisieron que fuera diputada por la provincia de Buenos Aires".

"Sabía que venían tiempos difíciles y que tenía que haber una conducción racional", apuntó la referente de la oposición.

La ex diputada de Juntos por el Cambio resaltó que está "orgullosa de las decisiones que está tomando la Coalición Cívica, el problema es que somos minoría".