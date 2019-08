El discurso incendiario de la reunión de gabinete ampliado quedó nuevamente en manos de Elisa Carrió. La diputada de la Coalición Cívica tomó el micrófono en el Centro Cultural Kirchner para arengar una vez más a la dirigencia del oficialismo, pero empleó frases que terminaron estallando en su contra.

“Presidente: no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas. Pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. Pero no nos van a sacar sino de pie. Nadie nos va a robar la republiquita porque está muy sana. A mi estos tipos no me roban la república”, gritó.

A la hora de analizar por qué no tuvieron suficientes votos, aludió a la gente “que está esquiando”. “Hay mucha gente, amigos nuestros, que están esquiando”, aseguró para agregar que “el verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina”.

Por otro lado, también criticó a los propios: “No se borren. ¡Cobardes los que se borran y especulan! Son cabeza de lista y no fiscalizan en toda la provincia... Vamos, este es el momento de la victoria. Cobardes los que se van de viaje, los que se enamoran de cualquier candidato cuando está en juego la república. Esta batalla se gana con el alma, con Dios y con la razón”.



“Lo que nos define como personas es cómo nos comportamos en la derrota, porque en la victoria estamos todos”, enfatizó. “No me asustan los PJ, menos el Fernández que es tan ordinario...”, se burló.