Elisa Carrió y Patricia Bullrich nunca se llevaron del todo bien, pero entienden el rol que juega cada una. La referente de la Coalición Cívica decidió -una vez más- su regreso a la arena política fiel a su estilo: lo hizo anunciando que sería candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires este año y a gobernadora en el 2023.

No consultó a nadie de la coalición que comparte con la UCR y el PRO en Juntos por el Cambio. Su mensaje no cayó bien en las filas del principal partido del espacio, que ya había sumado los chispazos con el ex presidente Mauricio Macri semanas atrás. Mientras Carrió hace sus anuncios, los demás arman. Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo son algunos de los que tienen desplegado el siempre difícil territorio del conurbano para apuntar en su estrategia electoral.

De ahí que el sábado, durante más de dos horas, la presidenta del PRO a nivel nacional fuera a visitar a su ex aliada electoral (durante las elecciones de 2007 y 2009, así como en el macrismo) para zanjar las diferencias y diseñar un marco de trabajo conjunto. Juntas publicaron luego un comunicado con una serie de enunciados que no hicieron referencia a ninguna definición en torno de la forma de establecer las candidaturas legislativas de este año.

La líder de la Coalición Cívica y Bullrich dijeron que se reunieron para "defender los valores de la República", de la "cultura del esfuerzo", de la "construcción de un gran país de clase media" y por "la defensa de la educación". Juntas, dijeron, se comprometieron a "trabajar para que estos valores sean los valores que tengan preeminencia en el marco de Juntos por el Cambio, que representen a la mayoría de nuestra población y trabajar para que la Argentina se encamine en esa dirección", explicaron.