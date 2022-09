La defensa de Cristina Fernández de Kirchner llevará adelante este martes la segunda jornada de su alegato en el marco de la Causa Vialidad, investigación que se le sigue a la vicepresidenta y a otros 12 acusados por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.



Luego de su presentación del lunes, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy volverán a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2. En tanto que la vicepresidenta tiene previsto hablar este viernes ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en uso de su derecho a ejercer su propia defensa por su profesión de abogada, algo que hará también de manera virtual.



La ex presidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta jefa de una asociación ilícita y administración fraudulenta.



En tanto, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner consideró que en el inicio de los alegatos quedó probado "en forma documentada" que los fiscales "mintieron descaradamente".. E invitó a "seguir mirando" la segunda jornada de alegato que presentarán este martes sus abogados, donde "continúa con la demolición de la escandalosa acusación" de los fiscales.

Mañana, a partir de las 9hs, seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el “plan limpien todo”. No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 19, 2022

La presentación del lunes de los abogados de Cristina Kirchner

La defensa de la vicepresidenta cuestionó el lunes con dureza a la fiscalía de la Causa Vialidad, afirmó que incurrió en "mala praxis" para sostener una "fantasía" y aseveró que la acusación quedó "fulminada" ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.



"Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz",sostuvo Beraldi en el comienzo del alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.