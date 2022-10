En la continuidad de los alegatos en la Causa Vialidad para investigar supuestos desvíos de fondos públicos en Santa Cruz, el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, declaró por medio de su abogado defensor, quien apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El letrado acusó a los investigadores en querer presentar pruebas en contra del exfuncionario con casos que aún no tuvieron resolución de la Justicia y por esa razón pidió su absolución.



En la última jornada de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2, el abogado Federico Paruolo le bajó el valor de las pruebas brindadas por los fiscales de la investigación por utilizar a la "Causa Cuadernos", ya que aún no tiene "consecuencia jurídica".

Periotti y Paruolo durante la tercera jornada de alegatos



Asimismo, el defensor de Periotti sostuvo ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que esa prueba sobre presuntos pagos de sobornos "tiene más de mil enmiendas". En consecuencia, dichas correcciones pueden alterar con el proceso de investigación y que la jugada de Mola y Luciani "debilita toda la prueba que la fiscalía quiere usar de ese expediente".



La acusación hace referencia al remisero Oscar Centeno, chofer del ex subsecretario de Planificación Roberto Baratta, uno de los que llevó adelante las anotaciones en el considerado cuaderno de coimas, y que la defensa sostiene que los escritos sufrieron "alteraciones".



El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, ordenó que se realice las pericias correspondientes de los cuadernos y la indagación dio como resultado "alteraciones en dos de los cuadernos", como "tachaduras, enmiendas y agregados no realizadas por el ex chofer".



En ese sentido, Paruolo sostuvo en el tercer día de alegatos que a partir de los resultados de las investigaciones se determine "una sentencia justa, ajustada a derecho, valorando prueba de una causa que no tiene resolución".



En ese marco, el defensor del acusado pidió explícitamente la absolución de Periotti y que el nombre de su defendido quede completamente limpio de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz. Vale mencionar que el exfuncionario ocupó el cargo de la Vialidad Nacional durante la gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, de 2003 a 2015.



El veredicto final se conocerá a partir de la determinación si los fiscales Mola y Luciani harán uso de la contestación, y a la continuidad de las declaraciones de los imputados en la causa.

Paruolo acusó al macrismo de "persecución"

Posterior al pedido de absolución de Nelson Periotti en la Causa Vialidad, el abogado manifestó que las pruebas presentadas por la fiscalía son "falsas" y que detrás de la denuncia está "el macrismo", con el objetivo de iniciar una "persecución", y faltando a "la verdad".



En ese sentido, el letrado sostuvo que la verdadera intención de la culpabilidad a los funcionarios del kirchnerismo es de "condenar a funcionarios del Gobierno anterior por presunta corrupción". En esa línea, acusó al bloque opositor de acusar a los actores del oficialismo "sin importar hechos ni derecho".