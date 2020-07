Presunta administración fraudulenta es la investigación que tiene Guillermo Dietrich sobre sus espaldas. Es por eso que el juez Rodolfo Canicoba Corral (quien dejará el juzgado federal para jubilarse), procesó al ex ministro de Transporte, quien también fue embargado por 500 millones de pesos.

La causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018. Nicolas Dujovne, por su parte, presentó un escrito de manera virtual.

Canicoba Corral firmó el procesamiento a Dietrich tres días antes de cesar en su cargo, ya que presentó la renuncia con fecha 29 de julio, el miércoles próximo, día en que cumplirá 75 años y dejará la titularidad del juzgado federal 6 para jubilarse.