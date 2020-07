El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva al ex procurador Bernardo Saravia Frías y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa que investiga la renegociación de contratos de peajes en la anterior gestión.

Los ex funcionarios, que recibieron la noticia en las últimas horas, fueron embargados por 500 millones de pesos cada uno sobre sus bienes. Cabe recordar que el ex director de Vialidad Nacional y el ex Procurador del Tesoro se habían negado a declarar ante Canicoba en las indagatorias por videoconferencia de la semana pasada, cuando se limitaron a presentar un escrito y no quisieron escuchar las preguntas del juez.

.

Canicoba también definió las fechas para las indagatorias de Guillermo Dietrich y Nicolas Dujovne, ex ministros de Transporte y Hacienda, respecticamente. Dietrich debería presentar el viernes, mientras que Dujovne lo hará el lunes de la semana próxima. El procesamiento de Iguacel y Saravia Frías podría ser un anticipo de que el magistrado tomará la misma decisión sobre ellos, acaso la última medida rutilante que tome como juez federal.

¿Qué investiga la causa?

En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas vinculadas a Mauricio Macri.

Además, se investiga el pago a las empresas concesionarias de unos 500 millones de dólares como compensación por "inversiones no amortizadas". Los contratos se renegociaron hasta 2030.