Diputados: quién es la candidata para presidir la Cámara

El bloque del Frente de Todos (FdT) propondrá a Cecilia Moreau para encabezar ese cuerpo. Así lo confirmó el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, tras destacar que la legisladora se convertirá en la primera mujer en presidir la Cámara. "Estamos contentos con la decisión, porque sabemos de sus cualidades humanas y políticas, que ambas son importantes para este tipo de roles", subrayó Martínez.

Electa como diputada nacional en 2015 y reelecta cuatro años más tarde, Moreau acompañó a Máximo Kirchner en la vicejefatura del bloque oficialista. Y cuando el líder de La Cámpora se alejó a principios de año, disconforme por el acuerdo con el FMI; también puso su renuncia a disposición, aunque continuó en esa función y acompañó a Martínez hasta ahora.

De ser elegida como reemplazante de Massa, Moreau se transformará en la primera mujer en la historia -desde 1854 hasta la actualidad- en su asumir ese cargo. Además, los tres primeros nombres de la línea sucesoria presidencial serán mujeres: Cristina Fernández de Kirchner, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y la propia Moreu.

La votación no será nominal, sino a mano alzada. Además, no se requiere de 129 votos, sino de mayoría simple. De todos modos, en Juntos por el Cambio aclararon que no tienen la intención de “obstaculizar” que el Frente de Todos “ponga a quien quiera en la presidencia” de la Cámara de Diputados.