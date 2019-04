El arrepentido remisero Oscar Centeno sostuvo que hubo un grupo organizado para "desvalijar las arcas del país" desde "el cargo que ejercían como funcionarios de la Nación", en el manuscrito entregado la semana pasada en la causa por los cuadernos de la corrupción. En el nuevo texto devela el código con el que los ex funcionarios le comunicaban a Néstor Kirchner la recaudación ilegal.

"Quiero decir señor juez que me siento orgulloso de haber enfrentado el riesgo de seguir escribiendo hasta el final de la gestión kirchnerista", afirmó el ex chofer del detenido ex funcionario Roberto Baratta en un tramo de las diez páginas escritas a mano que hizo llegar al juzgado federal de Claudio Bonadio.

Centeno es imputado colaborador -arrepentido- en la causa y permanece alojado en un lugar reservado bajo el programa de protección que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Sus cuadernos dieron el empuje inicial a la causa que tiene a numerosos empresarios y políticos tras las rejas.

Tal vez uno de los puntos más llamativos del documento presentado ante la Justicia es el código secreto usado entre los altos funcionarios del kirchnerismo, incluido el propio Néstor Kirchner, para hablar de los dólares: "litros Estados Unidos". En el caso de euros, hacían referencia a "litros Europa".

"De parte de Pescarmona, 173 litros EE.UU.; de transporte, 650 litros EE.UU.; y de Atucha, 165 litros Europa", habría contestado Baratta dentro del vehículo una vez que "el expresidente Kirchner le preguntó por teléfono cómo había andado la recaudación".