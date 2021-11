Gabriela Cerruti, portavoz del Ejecutivo nacional, sostuvo que “la sociedad no se pregunta quién ganó o perdió, se pregunta qué hacemos para controlar los precios, generar fuentes de trabajo y mejorar el sistema de salud”. Lo hizo luego de analizar los resultados de los comicios legislativos y el escenario político post electoral.

Por otro lado, vinculó los mejores resultados logrados por el Frente de Todos (FdT) en las elecciones legislativas del pasado domingo con respecto a las primarias abiertas del 12 de septiembre a que “el Gobierno conectó desde otro lugar con la sociedad después de las PASO” poniendo el foco en lo que a la gente le preocupa.

.

La sociedad no se pregunta quién ganó o perdió. Se pregunta qué hacemos para controlar precios, generar fuentes de trabajo, mejorar el sistema de salud. Las preocupaciones pasan por ahí, lo entendimos después de las #PASO y fue eso lo que nos permitió conectar desde otro lugar. pic.twitter.com/Vdv3eifjrn — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 16, 2021

En tanto agregó que, en referencia a precios, trabajo y salud, y asumió que el Gobierno lo entendió tras las PASO. "Lo entendimos después de las PASO y fue eso lo que nos permitió conectar desde otro lugar” con la gente, dijo.Sobre el resultado en la provincia de Buenos Aires, donde el FdT quedó a más de un punto de Juntos



"No sabíamos cómo iba a ser la elección porque es evidente que las encuestas son poco claras y, por eso, el domingo a la noche estábamos profundamente satisfechos de cómo terminó", dijo respecto a lo que fue casi "un empate", según definió.



“Después de dos años de pandemia y de seis años de crisis económica, nos parece un resultado muy importante en la provincia de Buenos Aires”, consignó.



En esa línea, también resaltó: “Nos parece muy importante tener mayoría en el Senado bonaerense. Es una elección legislativa y no hay que poner otra cosa. La gente vota y al día siguiente se sigue gobernando”.



Con respecto a si el FdT perdió la elección, dijo: “Prefiero no entrar en ese debate porque es una elección legislativa en la que la gente votó y nosotros escuchamos lo que la gente dice cuando vota". Además, explicó, "se mide en cada distrito y no hay un resultado nacional cuando es una elección legislativa”.

.

Por último, repasó que “, en Chaco nos fue muy bien, y tenemos más diputados que los que teníamos el viernes; vamos a tener dos diputados más”.