"Lo más razonable es que mañana (por el miércoles) los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al cual han sido convocados, ya que tantas veces hablan del diálogo y consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado".

De esa forma, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió este martes al rechazo de tres mandatarios provinciales del radicalismo (Gerardo Morales, de Jujuy; Gustavo Valdés, de Corrientes y Rodolfo Suárez, de Mendoza) y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO) a concurrir al encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Luego de conocerse esa postura por parte de los cuatro dirigentes de Juntos por el Cambio, la vocera remarcó que, en la que el titular del Palacio de Hacienda abordará detalles de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

"La invitación del Gobierno es una invitación institucional, democrática, transparente, para que todos lo gobiernos que forman parte de un Estado nación que negocia con otras 200 naciones en el marco del Fondo Monetario Internacional. La intención es solucionar el problema de una deuda que contrajo otro gobierno y que van a tener que seguir pagando los gobiernos que vengan", enfatizó Cerruti a la agencia de noticias Télam.

El jefe político de la oposición, referente político de su distrito hace diez años y líder de un partido político distingue algo político de algo serio. No entendimos, @horaciorlarreta ����♀️ pic.twitter.com/t7R6x8W1k4 — Gabriela Cerruti (@gabicerru) January 4, 2022

Por eso, Cerruti advirtió que la cuestión de la deuda "no es algo que se termine con un gobierno" e insistió en que "lo más razonable, justo, transparente y democrático que se dé esta conversación en el marco de la relación con todas las provincias".

"Ayer dijeron que uno de los problemas era que si había empresarios y sindicalistas ellos no se sentaban. No entendemos la postura de no compartir una mesa de trabajo, de diálogo institucional con empresarios y sindicalistas pero nos parece que si esa era una de las condiciones no hay ningún problema en hacer primero el encuentro con los gobernadores, después el encuentro con los empresarios y sindicalistas", agregó.

La portavoz de Presidencia apuntó que "también" se puede hacer si "quieren discutir en el marco del Congreso, que por supuesto se va a hacer, porque el plan plurianual y el acuerdo con el FMI va ir al Congreso, seguramente en extraordinarias". "Pero si además quieren los jefes de bloque (parlamentarios) tener más información, también van a ser convocados por el presidente (Alberto Fernández), por el ministro (de Economía, Martín) Guzmán para tener toda la información que requieran", continuó.