Luego de la polémica desatada el pasado sábado en el programa "La Noche de Mirtha", lugar en el que se produjo un fuerte cruce entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con Cinthia Fernández, la panelista y precandidata a diputada nacional por UNITE salió a aclarar los hechos y lo que quiso expresar dos días atrás.

En diálogo con Crónica HD, Fernández señaló este lunes al periodista "Chiche" Gelblung que lo que quiso expresar fue que "de los dos lados se mandan 'macanas'", y que no por eso hay que salir "a avalar lo que dijo alguien de mi partido".

La precandidata a diputada sostuvo esto último en referencia a la defensa que realizó Bullrich en torno a las declaraciones del diputado Fernando Iglesias, sobre quien afirmó que solo realizó "una ironía", cuando acusó a la actriz Florencia Peña de estar en medio de un "escándalo sexual" por ir a visitar al presidente Alberto Fernández por un reclamo del colectivo de actores.

.

Sobre esta linea, Fernández consideró que a ella la atacan porque "molesta demasiado" que se muestra "con poca ropa", y que hay que "tratar la violencia contra la mujer", en tanto que resaltó que le preocupa "transmitir lo que quiere decir".

Por su parte, apuntó también sus crítica contra el Gobierno nacional, al afirmar que "hicieron la cuarentena más larga y menos efectiva del mundo", mientras que remarcó que ella no está "de ninguno de los dos lados de la grieta".

El pasado domingo, Fernández se refirió al episodio vivido con Bullrich a través de historias de Instagram, en donde hizo hincapié en que no es "K" y consideró que desde el Gobierno "están queriendo tapar con misoginia la cagada de risa que se mandaron en nuestra cara".

.

"Otra cosa es que no avalemos ni critiquemos la misoginia. Porque no me importa de qué partido sos, que ideología tenés, no se maltrata a la mujer. A mí me maltratan todos los días, todos los días leo 'puta', 'trola', 'gato'. Y más desde que quiero dedicarme a la política. Parece que todos estuvieron en mi cama", destacó.

A su vez, Fernández se refirió al momento en que tildó de infantil la postura de Bullrich sobre la polémica en torno a Iglesias y aclaró: "Me parece infantil y me parece una discusión de mis hijas diciendo 'vos portate bien Charis', y que ella me diga 'yo no me voy a portar bien porque mi hermana no lo hace'. Si el otro no lo hace".

"No tengo nada contra ella, no tengo nada contra ningún político. Le digo lo que pienso desde el lado de ciudadana. Y ayer (por el sábado) no fue una discusión política justamente", cerró.